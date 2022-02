Insulti razzisti, poi la rissa: il campo diventa il Far West

Siamo solo all'inizio dell'anno, ma le vecchie (e spesso pessime) abitudini sono le stesse. Come si evince dal Comunicato Ufficiale n. 54 uscito mercoledì 9 febbraio, nel weekend dei dilettanti piemontesi le scintille non sono mancate, con nervi molto tesi tra insulti dagli spalti, allenatori infuriati, giocatori con comportamenti sopra le righe e qualche accoglienza non del tutto impeccabile per le terne arbitrali. E così, per evitare il ripetersi di nuovi episodi analoghi, il Giudice Sportivo Avv. Laudi Chiara Francesca Maria ha optato per una linea di pugno duro verso le società e i tesserati coinvolti.

UNDER 19 REGIONALE

Partendo dai più giovani, a destare grande attenzione è il lungo provvedimento disciplinare deliberato per la sfida del Girone E tra Ovadese e Bacigalupo. L'allenatore degli alessandrini Stefano Cartesegna, nel post-partita raccontato sul giornale, aveva già condannato con amarezza la piega nervosa presa dalla gara e il Giudice Sportivo non ha fatto altro che confermare quanto raccontato ai nostri microfoni dal tecnico: Euro 300,00 di ammenda e squalifica del campo per una giornata per l'Ovadese, i cui sostenitori sono accusati di aver «ripetutamente insultato sia l'arbitro che i giocatori avversari, anche con grida ed espressioni di chiaro ed inaccettabile contenuto discriminatorio». Quest'ultimo dettaglio che rende la vicenda molto pesante, tanto che il direttore di gara si è visto costretto a sospendere la sfida per alcuni minuti «a seguito di ripetuti insulti di stampo razzista» rivolti al numero 16 nerazzuro, Bermond Des Ambroise Sebastien. A completare il quadro di un sabato da film di Tarantino, al termine della gara i giocatori delle due squadre sono stati protagonisti di una rissa, sedata dall'intervento dei dirigenti delle compagini.

Il Bacigalupo nell'occhio del ciclone dopo gli eventi di Ovadese-Bacigalupo: sanzione in denaro ai nerazzurri e squalifica per Tafalla, ma il racconto dei dirigenti del Baci parla di una rissa che ha coinvolto l'attaccante. ripetutamente insultato dagli spettatori sugli spalti

A pagare le conseguenze di questo sabato infernale è anche il Bacigalupo: Euro 100,00 di multa «per i danneggiamenti perpetrati dai propri tesserati alle strutture ed agli arredi dello spogliatoio loro assegnato», ma soprattutto dal comunicato si evince una lunga squalifica fino all'8 aprile nei confronti del giocatore nerazzurro Ervin Tafalla, perché «aggrediva volontariamente con pugni al volto il giocatore avversario n. 7 provocandogli una lacerazione al labbro».

«È stato vergognoso - ha detto Augusto Palazzesi, tecnico sedutosi in panchina con la Juniores del Bacigalupo - In campo i ragazzi si sono comportati correttamente, se non ricordo male c'è stata solo un'ammonizione nell'arco della partita. Però il fatto vergognoso è successo in tribuna: una quindicina di ragazzi ignoranti sulle tribune hanno cominciato a prenderlo di mira solo perché è straniero. Gliele hanno dette di tutti i colori fin dal 1'. Nella mia carriera non ho mai visto una scena del genere, avrei dovuto ritirare la squadra, sarebbe stato il gesto più appropriato per il bene del ragazzo, che tra l'altro ha subito di tutto e in più ha ricevuto una squalifica fino all'8 aprile. Non è giusto che dopo tutto quello che è successo, con un comunicato così dettagliato, venga data una multa di soli 300 euro e una giornata a porte chiuse. È vergognoso».

La scelta di continuare a giocare da parte di Palazzesi è stata rimproverata dal Direttore Sportivo nerazzurro Santomauro, il quale avrebbe reagito in modo diverso: «Ho detto ad Augusto che doveva fermare la squadra una volta sentito i pesanti insulti provenienti dalla tribuna. L'arbitro è vero che ha sospeso la partita, ma noi dovevamo ritirarci. D'altra parte c'è anche da dire che il ragazzo ha sbagliato ad alzare le mani a fine partita, però allo stesso tempo lo capisco e gli siamo vicini perché non merita questo odio da parte di una frangia di ignoranti. Non capisco neanche perché l'Ovadese non si è fatta sentire dopo tutto quello che è successo, nemmeno per dare solidarietà a Tafalla».

Pesa poi il racconto del post partita, sempre da parte di Santomauro, che non fa altro che peggiorare ulteriormente il già grottesco episodio: «Come se non bastasse il povero Ervin è andato via da Ovada anche malmenato. 8 sostenitori dell'Ovadese a fine gara l'hanno accerchiato e gli hanno alzato le mani. Il ragazzo è dovuto andare all'ospedale, con tanto di setto nasale rotto e trauma cranico».

Alta tensione si è anche registrata nello scontro diretto tra le ultime in classifica del Girone B Vallorco e Crescentinese, affrontatesi sabato nel recupero della tredicesima giornata. In particolare, la società Vallorco è sanzionata con Euro 100,00 di multa «per il comportamento offensivo e minaccioso, per tutta la durata della gara, da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro» e il tecnico dei biancoblù di Cuorgnè Alessandro Pullici viene punito con una larga squalifica fino al 6 maggio 2022 perché «allontanato dal campo per aver rivolto insulti e minacce al direttore di gara, al termine del primo tempo attendeva l'arbitro nel tunnel degli spogliatoi per reiterare insulti e minacce, che cessavano solo dopo l'intervento di un altro dirigente che lo allontanava».

Provvedimenti questi che si aggiungono alle squalifiche per due giornate di Luca Mottino (Crescentinese) e Mattia Pilloni (Vallorco), espulsi durante la sfida.

«Non so bene perché abbia preso questa decisione: ho esagerato con le parole verso l'arbitro dopo l'espulsione di Pilloni, ma già tra un tempo e l'altro ho provato ad avere un dialogo; alla fine, a mente fredda, gli ho chiesto scusa spiegandogli lo spessore della partita e di come in questa stagione spesso siamo stati condizionati dalla direzione di gara, il suo atteggiamento però è sempre stato strafottente. La multa di 100 Euro per proteste dal pubblico poi mi sembra veramente eccessiva. Capisco che servano tutele per gli arbitri, ma i contesti come questo scontro diretto devono essere compresi e proprio a tal proposito servono incontri tra le parti», ha dichiarato il tecnico cuorgnatese Alessandro Pullici, che ha preannunciato la volontà della società di presentare ricorso per ridurre la sanzione.

ECCELLENZA

Nel Girone A, sono gli allenatori a finire sul banco degli imputati dopo una domenica che definire effervescente è riduttivo. In primo piano ci finisce lo staff tecnico de La Pianese, uscito molto nervoso dalla sconfitta esterna di Settimo. A pagarne le conseguenze sono l'allenatore Davide Gamba e il suo secondo Massimo Vargiu, rei di aver ecceduto nelle proteste all'indirizzo del guardalinee in occasione del gol del pareggio annullato nel finale: se per il primo è scattata una squalifica "solo" fino all'11 marzo, per il collaboratore si prospetta una assenza dal campo fino al 6 maggio, non di certo il massimo vista la delicata situazione dei biancorossi nelle ultime settimane.

«Una decisione assurda. L'arbitro ha avuto fin dall'inizio un atteggiamento sbagliato nel non accettare il dialogo con me e i miei giocatori e in occasione del gol annullato alla fine io sono semplicemente andato a separare i ragazzi che stavano protestando con il guardalinee senza proferire parola. Il mio collaboratore si è irritato e qualcosa sopra le righe lo ha effettivamente detto, ma un mese a me che volevo solo evitare che si peggiorasse la situazione è amaro. Mi dispiace sia per la mia immagine che viene completamente travisata, sia per questi arbitri che evidentemente scrivono i referti con un po' troppa euforia», ha dichiarato il tecnico de La Pianese Davide Gamba.

In casa Borgaro, invece, la gioia per la liberatoria vittoria ottenuta contro il Verbania è frenata dalla maxi squalifica assegnata all'allenatore Giuseppe Cacciatore. Dal comunicato si evince che il giovane tecnico dovrà star lontano dalla panchina fino all'8 di aprile per «aver rivolto gravi minacce a due giocatori avversari» al termine dell'incontro, ma Cacciatore la prende con filosofia:

«Ogni volta che sono stato fuori abbiamo vinto - ha affermato con un pizzico di ironia il tecnico. Io e alcuni giocatori avversari abbiamo avuto un piccolo scambio di battute simile a quello che capita su ogni campo dove si svolge una partita sentita, ma l'interpretazione dell'arbitro è stata completamente sbagliata. Non vale la pena mettersi a fare ricorso contro questa gente perché scrivono sempre quello che vogliono senza che tu abbia chance di ribattere, quindi non credo che presenteremo ricorso, ma ci concentreremo meglio sulla preparazione alla domenica in settimana. Io mi assumo le colpe e d'ora in poi imparerò a stare in silenzio».

Infine, la lista dei tecnici allontanati dai campi si completa con l'allenatore-giocatore del Venaria Giovanni Pasquale, squalificato per tre giornate «per condotta ingiuriosa, consistente nell'aver rivolto insulti al direttore di gara e nell'aver reiterato le proteste anche dopo il termine della gara», forse amareggiato per il risultato di 4-1 maturato nella trasferta di Aygreville.

PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA

Nei pochi ma importantissimi recuperi della penultima giornata del girone d'andata di Promozione e Prima Categoria a prendersi la scena sono gli spogliatoi dedicati agli arbitri. In una situazione tanto curiosa quanto usuale, Pancalieri Castagnole (Promozione C) e Strambinese (Prima Categoria B) sono state sanzionate con una particolare multa di Euro 100,00 per «inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale». A beffare le due società sarebbero stati problemi idraulici dell'ultimo minuto che hanno impedito ai rispettivi direttori di gara di fare la doccia al termine dell'incontro.

A finire sul referto anche l'allenatore del Cafasse Balangero Stefano Fioccardi, la cui squalifica varrà fino all'11 marzo per «condotta ingiuriosa, consistente nell'aver rivolto insulti al direttore di gara».

SECONDA CATEGORIA

A chiudere il quadro di questo weekend piuttosto nervoso, in Seconda Categoria due sono le società colpite in questo caso da un'ammenda di Euro 100,00: il Beiborg «per il linguaggio offensivo e minaccioso, per tutta la durata del secondo tempo, da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e dei giocatori avversari» e il Tetti Francesi Rivalta «per il comportamento offensivo e minaccioso, per tutta la durata della gara, nei confronti del direttore di gara».



Per quanto concerne invece i giocatori, è pioggia di squalifiche sull'Agliè Valle Sacra, con capitan Filippone e bomber Montuori che han perso la testa nel pareggio finale di Aosta, guadagnandosi rispettivamente quattro e tre giornate di stop forzato. Episodi che mettono ancora di più in evidenza il clima di tensione generale di un movimento rimasto troppo tempo fermo ai blocchi di partenza e con una gran voglia di giocare purtroppo mal canalizzata in rabbia e nervosismo.

«Partita totalmente rovinata dall'arbitro. Montuori ha fatto un semplice fallo di gioco che l'arbitro ha valutato pericoloso, tanto da dare rosso diretto: se l'ha ritenuto tale, anche se vi sono stati contatti decisamente più duri nel corso dei novanta minuti come quelli su Lombardo che ha ancora i segni sulla tibia, accetto il rosso e la squalifica ma non di tre giornate perché non è stato così pericoloso. Quando l'Agliè Valle Sacra era in Prima Categoria pochi anni fa, due giocatori si sono presi a pugni e hanno preso "solamente" quattro giornate di squalifica: non viene quindi applicato lo stesso criterio di giudizio. Invece Filippone ha protestato in occasione del secondo rigore subito perché il fallo era avvenuto fuori area, sì in maniera veemente, ma non ha osato spingere volontariamente l'arbitro come viene invece descritto nel comunicato. Anche in questo caso discuto la quantità delle giornate di squalifica: ne meritava solamente due, al massimo tre, non addirittura quattro. Trovo assurde queste decisioni in quanto vi è una esagerazione evidente nella descrizione dei fatti solamente per giustificare le proprie scelte prese nel corso della partita. In questo modo i calciatori passano anche per ciò che non sono: ad esempio, Filippone è uno dei giocatori più bravi caratterialmente che io abbia mai allenato» le parole del tecnico dell'Agliè Vitaliano Giaquinto, esterrefatto per il verdetto del Giudice Sportivo.