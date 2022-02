Let's go, Dilettanti: le partite seguite dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Solo l'Eccellenza non ci basta più. Solo i recuperi non ci bastano più. Finalmente tutti in campo al gran completo nel mondo dei Dilettanti (QUI I NUOVI CALENDARI che potete trovare anche sulla nostra applicazione), con 9 partite seguite dall'Eccellenza alla Seconda Categoria. Ma non solo: troverete come sempre tutti i tabellini completi e gli approfondimenti in pagina su ogni categoria, giusto per non farvi mancare proprio niente. Un'occasione anche per scoprire la nuova sessione del sito, dedicata esclusivamente agli articoli che troverete online poco dopo la fine delle gare. Se invece siete tradizionalisti vi aspetteremo in edicola lunedì, pronti a scannerizzare i vari QR, o direttamente sull'edicola digitale

• P.S.: ricordatevi del nostro canale YouTube: troverete tante interviste e highlights delle gare più significative del weekend. Seguiteci e attivate la campanella per non perdervi nessun aggiornamento!

ECCELLENZA

• ECCELLENZA A: LG Trino-Baveno

• ECCELLENZA A: Pro Eureka-Alicese Orizzonti

• ECCELLENZA B: Lucento-Benarzole

PROMOZIONE

• PROMOZIONE B: Lascaris-Ivrea

• PROMOZIONE C: Nichelino Hesperia-Infernotto

• PROMOZIONE D: Pastorfrigor Stay-Novese

PRIMA CATEGORIA

• PRIMA CATEGORIA B: Virtus Vercelli-Valle Cervo

• PRIMA CATEGORIA C: Mappanese-Colleretto

• PRIMA CATEGORIA D: Chianocco-Pro Collegno

SECONDA CATEGORIA

• SECONDA CATEGORIA D: Vianney-MoDeRNa Mirafiori