Dilettanti: al Riconda si gioisce due volte, prosegue il "progetto risalita" della Pro Eureka

Finalmente ci siamo tutti. Facciamo bene la conta: Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Under 19 e 18. Si, manca ancora la Terza (torna la prossima settimana, tranquilli), ma per il resto c'è tutto: i dilettanti sono tornati al gran completo. Ecco un piccolo assaggio dei contenuti del weekend.

• Eccellenza A e B (Pagine 48-49): doppia pagina dedicata agli "eccellenti". La Biellese continua a perdere colpi, scavalcata dall'Oleggio, mentre allunga lo Stresa verso il primo posto. Bene Pro Eureka e Venaria, così come fanno bene Vanchiglia e Lucento nel girone B. Il Chisola pareggia con l'Albese ma resta prima, il Rivoli centra la terza vittoria consecutiva e rosicchia altri punti dal primo posto.

• Promozione A-B-C-D (Pagine 50-53): Torna finalmente la Promozione con l'ultima giornata del girone di andata. Pareggio di fuoco tra Lascaris e Ivrea, nel girone C tutte le big si fermano annullandosi a vicenda. Gruppo D: grandissima vittoria del Trofarello in casa contro la Pro Villafranca.

• Prima Categoria B-C-D-E (Pagine 54-55): Doppia pagina, quattro gironi. Dal ricordo della Mappanese per Fabio Mussetta alle parole del nuovo allenatore del Barracuda Massari, passando per le belle vittorie di River, CNH e Orbassano.

• Seconda Categoria (Pagina 56): Torna anche la Seconda e non mancano di certo le sorprese. Stop per il Fiano Plus con il Brandizzo, mentre si fermano sul pari Moderna (girone D) e Luserna (girone E). Cumiana Real: lo scontro diretto con il San Giorgio Piossasco è tuto.

• Terza Categoria (Pagina 57): A una settimana dalla ripresa della Terza ecco i nostri pronostici sui cinque gironi seguiti dalla redazione. Volete scoprire chi per noi saranno le 5 regine? Non vi resta che acquistare il giornale!

• Under 19 regionale (Pagine 58-60): La prima giornata del girone di ritorno con un piccolo sguardo al calciomercato della Juniores. Qualche colpo a sorpresa (La Biellese batte l'Accademia Borgomanero nel girone A) e tante certezze nei 5 gironi di Under 19, a cui fa da ciliegina sulla torta l'intervista ad Alessio Yon del Quincitava.

• Under 18 regionale (Pagina 61): Non può mancare anche il campionato dedicato ai 2004. Ripartono tutti e 4 i gironi nella corsa alla fase finale: belle vittorie per Lucento e Torinese, grandi sorrisi anche per Collegno Paradiso e Barracuda.

LE PARTITE SEGUITE

ECCELLENZA

• ECCELLENZA A: LG Trino-Baveno

• ECCELLENZA A: Pro Eureka-Alicese Orizzonti

• ECCELLENZA B: Lucento-Benarzole

PROMOZIONE

• PROMOZIONE B: Lascaris-Ivrea

• PROMOZIONE C: Nichelino Hesperia-Infernotto

• PROMOZIONE D: Pastorfrigor Stay-Novese

PRIMA CATEGORIA

• PRIMA CATEGORIA B: Virtus Vercelli-Valle Cervo

• PRIMA CATEGORIA C: Mappanese-Colleretto

• PRIMA CATEGORIA D: Chianocco-Pro Collegno

SECONDA CATEGORIA

• SECONDA CATEGORIA D: Vianney-MoDeRNa Mirafiori

UNDER 19 REGIONALE

• GIRONE B: Alicese Orizzonti-Ivrea

• GIRONE B: Cnh Industrial-Vda Charvensod

• GIRONE C: Rivoli-Virtus Ciriè

• GIRONE C: Lucento-Vanchiglia

• GIRONE D: Monregale-Pinerolo

• GIRONE E: Cenisia-Acqui

UNDER 18 REGIONALE

• GIRONE A: Lucento-Rebaudengo