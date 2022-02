Under 19 Regionale finalmente di nuovo in campo

Ecco alcuni dei contenuti che trovate sul giornale di oggi, acquistabile in edicola o sulla nostra edicola digitale, nelle pagine dedicate ai dilettanti (Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 Nazionale e Regionale). Clicca qui per consultare risultati, tabellini, classifiche e statistiche di ogni girone.

• Serie D (Pagine 4-5): il Legnano continua a volare. L'intervista ad Andrea Becchi: «Essere qui è un sogno».

Passo falso invece della Tritium. Rossini si difende: «Non ho la bacchetta magica».

• Under 19 Nazionale (Pagine 7-8): la Folgore Caratese affossa la capolista. Pirovano: «Qui da poco, voglio subito il titolo».

La Brianza Olginatese tallona la Tritium. Merlini: «Il nostro gioco mi aiuta a segnare».

• Eccellenza A e B (Pagine 60-61): il Gavirate firma il colpo contro la Castanese. Caon: «Pianificazione arma vincente».

Sancolombano, intervista all'eroe del derby: Juan Nellar.

• Promozione A-B-E-F (Pagine 62-65): Solbiatese, il fantasista Scapinello: «Puntiamo a fare un record».

Vibe Ronchese, dalla Spagna torna capitan Losa.

Barona Sporting, esordio vincente per Papa: «Febbraio mese cruciale».

Il Sedriano ferma la capolista. Bomber Paoluzzi: «Fondamentale il passaggio al 4-3-2-1».

• Under 19 regionale (Pagine 66-68): Club Milanese, il DS Marozzi promuove la nuova leva dei 2004.

La Dominante, presentazione del nuovo acquisto Crivelli.

Sc United, l'allenatore Caputo pronto alla risalita: «Siamo un diesel».



