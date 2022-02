L'attesa è finita: ecco tutte le date dei recuperi

Un mese senza calcio da recuperare e senza date, ma ora è ufficiale: dall'Eccellenza all'Under 19 Fascia B abbiamo finalmente il nuovo calendario. Per le Prime Squadre, i tre turni d'apertura del girone di ritorno non vanno tutti in coda al campionato, ma vengono smistati tra marzo, aprile e inizio maggio, comprendendo anche la Festa dei Lavoratori e, solo per la Promozione, il lunedì di Pasquetta (già calendarizzato in Eccellenza), mentre per l'Under 19 la stagione si allunga senza turni infrasettimanali. Novità importanti anche per la Coppa Italia, con l'ultimo Ottavo di Finale di Promo rinviato a mercoledì 9 marzo, facendo così scalare tutti gli altri impegni, e le nuove date di Under 19.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO DEL CRL

ECCELLENZA

Domenica 3 aprile - 28esima giornata;

Mercoledì 6 aprile - Recupero 1° turno del girone di ritorno;

- Recupero 1° turno del girone di ritorno; Domenica 10 aprile - 29esima giornata;

Lunedì 18 aprile - 30esima giornata;

Domenica 24 aprile - Recupero 2° turno del girone di ritorno;

- Recupero 2° turno del girone di ritorno; Domenica 1 maggio - Recupero 3° turno del girone di ritorno.

PROMOZIONE

Domenica 27 febbraio - 23esima giornata;

Mercoledì 2 marzo - Recupero 1° turno del girone di ritorno;

- Recupero 1° turno del girone di ritorno; Domenica 6 marzo - 24esima giornata;

Domenica 13 marzo - 25esima giornata;

Domenica 20 marzo - 26esima giornata;

Mercoledì 23 marzo - Recupero 2° turno del girone di ritorno;

- Recupero 2° turno del girone di ritorno; Domenica 27 marzo - 27esima giornata;

Domenica 3 aprile - 28esima giornata;

Domenica 10 aprile - 29esima giornata;

Lunedì 18 aprile - Recupero 3° turno del girone di ritorno;

- Recupero 3° turno del girone di ritorno; Domenica 24 aprile - 30esima giornata;

Domenica 1 maggio - Recupero 4° turno del girone di ritorno;

- Recupero 4° turno del girone di ritorno; Domenica 8 maggio - Recupero 5° turno del girone di ritorno.

UNDER 19 FASCIA A E B

Sabato 2 aprile - 26esima giornata;

Sabato 9 aprile - Recupero 1° turno del girone di ritorno;

- Recupero 1° turno del girone di ritorno; Sabato 16 aprile - Recupero 2° turno del girone di ritorno;

- Recupero 2° turno del girone di ritorno; Sabato 23 aprile - Recupero 3° turno del girone di ritorno;

- Recupero 3° turno del girone di ritorno; Sabato 30 aprile - Recupero 4° turno del girone di ritorno;

- Recupero 4° turno del girone di ritorno; Sabato 7 maggio - Recupro 5° turno del girone di ritorno.

COPPA LOMBARDIA PROMOZIONE

Lunedì 21 febbraio - Sorteggio Quarti di finale;

Mercoledì 9 marzo - Recupero Morazzone - Accademia Inveruno;

- Recupero Morazzone - Accademia Inveruno; Mercoledì 30 marzo - Quarti di finale;

- Quarti di finale; Mercoledì 13 aprile - Andata Semifinali;

- Andata Semifinali; Mercoledì 27 aprile - Ritorno Semifinali.

COPPA LOMBARDIA UNDER 19 FASCIA A

Lunedì 21 febbraio - Sorteggio Semifinali;

Martedì 15 marzo - Andata Semifinali;

- Andata Semifinali; Martedì 29 marzo - Ritorno Semifinali.

COPPA LOMBARDIA UNDER 19 FASCIA B