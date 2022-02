Vanchiglia e San Giacomo a caccia di Aquile, PSG-Lesna vale la gloria

Pasta al sugo, bicchiere di vino e Dove Saremo Dilettanti. Il connubio perfetto della domenica a pranzo targata Sprint, con le anticipazioni sulle partite che seguiremo nel pomeriggio. 11 sfide di fuoco, tra cui spicca il ritorno in campo della Terza Categoria e due big match in vetta (nel girone D di Promozione e nel girone D di Prima Categoria) che potrebbero delineare le sorti dei due gruppi.Tutti i risultati, in tempo reale, li trovate anche sulla nostra applicazione per tutte le categorie.

ECCELLENZA

• GIRONE A: Alicese Orizzonti-Borgaro

• GIRONE A: Settimo-LG Trino

• GIRONE B: Vanchiglia-Acqui

PROMOZIONE

• GIRONE B: Union Vallesusa-Valdruento

• GIRONE C: Pedona-Pancalieri

• GIRONE D: San Giacomo Chieri-Luese Cristo

PRIMA CATEGORIA

• GIRONE B: Pro Palazzolo-J.Pontestura

• GIRONE D: PSG-Lesna Gold

• GIRONE E: Orbassano-San Bernardo

SECONDA CATEGORIA

• GIRONE C: Virtus Ciriè-Agliè Valle Sacra

TERZA CATEGORIA

• TORINO GIRONE B: Sisport-Leo Chieri