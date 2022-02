Scatto Promozione per il Lesna Gold, il Rivoli crede nella D, il Borgaro nei playoff

Capoliste che vacillano, big match che danno verdetti pesanti. Il weekend dei Dilettanti non ci ha fatto mancare nulla, con il solito ricco menù a cui si è aggiunta la ciliegina sulla torta della Terza Categoria. Ecco allora un mix di assaggi su cosa troverete in edicola o sul nostro store digitale.

• Eccellenza (pagine 48-49): Borgaro e Rivoli alla riscossa. Le formazioni di Beppe Cacciatore e Fabio Nisticò stanno ritrovando il giusto lustro per scalare la classifica e per tenere vivi i sogni playoff per i primi e promozione diretta per i secondi. Nel girone A tutto regolare per Biellese e Stresa, mentre scivolano in un pari Pro Eureka e Settimo, rispettivamente contro Dufour Varallo e LG Trino. Nel B è mucchio selvaggio in vetta: in virtù del pareggio del Chisola e delle sconfitte di Acqui e Cuneo Ci sono 6 squadre nel giro di 6 punti. Approfondimento a pagina 49 sulle coppie gol del gruppo B.

• Promozione (pagine 50-53): Il colpo lo registra la Luese Cristo, che liquida la pratica San Giacomo Chieri e allunga a + 8 sul secondo posto nel gruppo D. Brutto scivolone dell'Ivrea in casa contro lo Charvensod (girone B), con i valdostani che si confermano bestia nera degli eporediesi. Sprint Cossato nel girone A, in virtù del pareggio del Briga i biellesi allungano a +3 dal secondo posto. Intervista a pagina 52 al nuovo allenatore del Villarbasse Vincenzo Tarulli.

• Prima Categoria (pagine 54-55): Il Lesna Gold fa suo il big match contro il PSG (girone D): gli oronero allungano a +4 sui collinari, dando un colpo importante al campionato. Passo falso inaspettato del Gassino in casa contro il Cafasse, mentre si fermano sia Villastellone che Garino nel gruppo E. Nel giornale troverete le interviste a Luca Bruno Mattiet del Vallorco e a Simone Ferlazzo dello Spazio Talent Soccer.

• Seconda Categoria (pagina 56): L'Agliè Valle Sacra si gode la sfida promozione contro il Ciriè, mentre il Rosta è sempre più lanciato verso la Prima Categoria. Clamoroso a Volvera: l'Atletico batte 2-0 il Tetti Rivalta.

• Terza Categoria (pagina 57): È tornato il campionato più romantico del mondo. Ricominciano i gironi di Torino, Pinerolo e Ivrea, con la stessa verve del 2021. In pagina troverete il focus sulla Nuova Lanzese, rivale numero uno nel girone C di Torino all'Atletico Robassomero.

• Under 19 Regionale (pagine 58-60): Altra giornata di fuoco in Juniores, dove a risaltare è il clamoroso pareggio del fanalino San Giacomo Chieri in casa della capolista Acqui (girone E). Altro passo falso dell'Accademia Borgomanero, mentre proseguono spedite Venaria, Chisola e Volpiano. A pagina 60 l'intervista a Marco Juricic, nuovo acquisto del Lucento che si è già fatto valere tra Juniores e prima squadra.

• Under 18 Regionale (pagina 61): Dopo una settimana ricca di avvenimenti in Under 18 prosegue il campionato. L'Acqui vince la sfida al vertice contro l'Alba Calcio nel girone D, spazio centrale dedicato al recente ritiro del Barcanova.

TUTTE LE PARTITE SEGUITE NEL WEEKEND SUI CAMPI DEI DILETTANTI

ECCELLENZA

• GIRONE A: Alicese Orizzonti-Borgaro

• GIRONE A: Settimo-LG Trino

• GIRONE B: Vanchiglia-Acqui

PROMOZIONE

• GIRONE B: Union Vallesusa-Valdruento

• GIRONE C: Pedona-Pancalieri Castagnole

• GIRONE D: San Giacomo Chieri-Luese Cristo

PRIMA CATEGORIA

• GIRONE B: Pro Palazzolo-J.Pontestura

• GIRONE D: PSG-Lesna Gold

• GIRONE E: Orbassano-San Bernardo

SECONDA CATEGORIA

• GIRONE C: Virtus Ciriè-Agliè Valle Sacra

TERZA CATEGORIA

• TORINO GIRONE B: Sisport-Leo Chieri

UNDER 19 REGIONALE

• GIRONE A: LG Trino-Briga

• GIRONE B: Crescentinese-Settimo

• GIRONE B: Quincitava-Alicese Orizzonti

• GIRONE C: Venaria-Caselle

• GIRONE D: Pinerolo-Carignano

• GIRONE E: Cbs-Novese

• GIRONE E: Real Orione-Cenisia

UNDER 18 REGIONALE

• GIRONE A: Carrara-Torinese