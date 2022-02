Chisola e Montanaro tracolli in vetta, sorpasso Fiano con goleada

I troni scricchiolano, le inseguitrici avanzano. Weekend di fuoco nei dilettanti, con qualche crollo a sorpresa tra le prime in classifica e dei conseguenti sorpassi nelle prime posizioni. Il racconto della due giorni racchiuso in 14 pagine dall'Eccellenza all'Under 18, con 18 partite seguite e tanti approfondimenti sulle varie categorie. E non perdete l'appuntamento con le fotogallery che pubblicheremo in settimana e le interviste sul nostro canale YouTube. Nel mentre vi aspettiamo in edicola!

• Eccellenza - Pagine 48-49: La notizia è sicuramente la sconfitta del Chisola in casa contro il Vanchiglia: i granata di Ramin Binandeh, dopo aver frenato l'Acqui domenica scorsa, bloccano i vinovesi di Meloni battendoli 2-0 con la doppietta di capitan Moreo. Se la ride il Cuneo, che controsorpassa i vinovesi e si prende la vetta del girone B. Nel gruppo A Rino Molle e il Baveno frenano lo Stresa, mentre la Biellese rosicchia a Rotolo 2 punti. Sesto risultato utile consecutivo per Siciliano e la Pro Eureka, che adesso mettono nel mirino il quinto posto occupato da Accademia Borgomanero e dai cugini del Settimo.

• Promozione - Pagine 50-53: Tanti applausi e commozione al Centogrigio di Alessandria nel match tra Luese Cristo e Cit Turin, dove gli alessandrini di Adamo hanno commemorato Adrien Sandjo con una maglia ricordo donata ai rossoverdi di Pace e Frau. Un bel gesto di vicinanza, estremamente apprezzato dai vertici del Cit. Negli altri gironi riprende la corsa l'Ivrea (gruppo B), battendo nel big match il Volpiano e allungando su tutte e 4 le inseguitrici (tutte bloccate sul pari o sconfitte). Altra vittoria dle Carmagnola nel gruppo C, mentre Cossato e Briga proseguono nella marcia nel girone A.

• Prima Categoria - Pagine 54-55: Colpo grosso a Chatillon: la formazione valdostana di Girelli rimonta clamorosamente la capolista Montanaro (girone C) dopo essere stata sotto 0-2, segnando tre reti nel girone di 35'. Si rifà sotto così il Vallorco, che non spreca la chance di accorciare battendo il Grand Paradis. Tutto facile per PSG e Lesna nel gruppo D, mentre il Villastellone doma a fatica il San Secondo (gruppo E).

• Seconda Categoria - Pagina 56: Nel gruppo C si sono sicuramente divertite Ardor San Francesco e Fiano Plus, uscite vincitrici con autentiche goleade: gli uomini di Ragusa vincono addirittura 10-3 contro il Valmalone, mentre la nuova capolista del girone batte 3-8 in trasferta lo Chambave. Clamoroso pari del Rosta contro la Sursum Corda (girone D); il Luserna allunga sulle seconde nel gruppo E: il San Giorgio Piossasco frena contro il Beiborg, mentre il Cumiana pareggia a Nichelino contro l'Onnisport e il Tetti Rivalta perde contro l'Olimpica Grugliasco.

• Terza Categoria - Pagina 57: La Terza di Torino si concentra sul big match tra Rebaudengo e Aviglianese, vinto dai torinesi 2-1: il girone A è riaperto. Vince e convince il Robassomero nel gruppo C, buona prova anche per Lenci Poirino a Pinerolo e Valchiusella a Ivrea.

• Under 19 Regionale - Pagine 58-60: Il Venaria soffre ma continua a vincere, anche nella super sfida contro il Lascaris. I Cervotti mantengono in primo posto del girone C, così come il Chisola nel gruppo D, che espugna Mondovì. Tre pagine che raccontano le emozioni del sabato della Juniores, a cui si aggiunge l'intervista a Gabriele Rovera, difensore del Nichelino Hesperia.

• Under 18 Regionale - Pagina 61: Giornata ricca per i 2004. Goleada dell'Arona al Riconda, clamorosa debacle del Mirafiori in casa del Crocetta. Bene la Bruinese del girone C, rullo compressore Acqui (gruppo D) contro la Pro Villafranca.

LE PARTITE SEGUITE DEL WEEKEND

ECCELLENZA

Girone A: Pro Eureka-FR Valdengo

Girone B: Cuneo Olmo-Albese

PROMOZIONE

Girone A: Bianzè-Piedimulera

Girone B: Valdruento-Rivarolese

Girone C: Villarbasse-Montatese

Girone D: Bacigalupo-Arquatese

PRIMA CATEGORIA



Girone C: San Maurizio Canavese-Gassino SR

Girone D: Santa Rita-San Giorgio

Girone E: Moncalieri-Villar Perosa

SECONDA CATEGORIA

Girone D: Olympic Collegno-Real Orione

TERZA CATEGORIA

Torino Girone A: Rebaudengo-Aviglianese

UNDER 19 REGIONALE

Girone A: Borgovercelli-Juve Domo

Girone B: Alicese Orizzonti-Volpiano

Girone B: Settimo-Pro Eureka

Girone C: Venaria-Lascaris

Girone D: Monregale-Chisola

Girone E: Mirafiori-Acqui

UNDER 18 REGIONALE

Girone C: Bruinese-San Benigno