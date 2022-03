Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 14 marzo

Sul giornale in edicola da lunedì 14 marzo, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 14 pagine tra calcio giocato, interviste, approfondimenti e molto altro, con la novità tabellini per l'Under 19 Fascia A.

LE ANTICIPAZIONI

SERIE D

Il cambio di rotta della Brianza Olginatese : in panchina tutta l'esperienza di Boldini , un ex Milan e Napoli , compagno di Maradona in azzurro;

UNDER 19 NAZIONALI

Capitan Ruscelli racconta la rinascita della Casatese ;

ECCELLENZA

Settimana di cambiamento in casa Ardor Lazzate , il ds Proserpio spiega la separazione da Mastrolonardo ;

PROMOZIONE

Frattini come Krul : il portiere entra per i rigori di Coppa e para quello decisivo;

UNDER 19 REGIONALI