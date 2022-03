Dilettanti e Under 19, un assaggio di quello che troverete sul giornale

Tempo di grandi novità tra i Dilettanti. Nel nuovo giornale che troverete in edicola (e in edicola digitale) sono aumentate le pagine dedicate a prime squadre e Under 19: anche per Prima Categoria e Juniores ci saranno i tabellini delle partite sul cartaceo, oltre che sulla nostra app. Delle pagine riformulate e arricchite, a cui si aggiungono le partite seguite dalla redazione (QUI L'ELENCO COMPLETO) nel weekend.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: Venaria fa la coda per i Play-off

- Girone B: Il Chisola flette i muscoli: vetta ripresa

• PROMOZIONE (da pagina 48 a 51)

- Girone A: Città di Cossato-Briga, adesso tocca a voi

- Girone B: Valdruento-Rivarolese, Ivrea nel mirino

- Girone C: Dalmasso flash, il Pedona non perdona

- Girone D: La caduta degli Dei: Villan's mania

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Girone B: Che colpaccio il Ponderano! Pontestura KO

- Girone C: Colleretto vola con le punte

- Girone C: Vallorco: è aggancio; il Montanaro frena ancora a Corio

- Girone D: Panchina a Marangon: ambizioso Beppe Viola

- Girone D: Lesna e Spazio Talent non si fanno male, lo scontro finisce pari

- Girone E: Il San Bernardo blocca il Pinasca; Garino in vetta

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- Coppa Seconda Terza: Beiborg e Ciriè campioni di Torino

- Girone C: Fiano in vantaggio, Agliè la recupera: la sfida finisce 1-1

- L'intervista: Matteo Borio, un talento tra i pali

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- Torino: L'Antonelliana riparte da Fimiani

- Torino: Diego Jurado a muso duro con l'arbitro

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- Piccole alla riscossa: Primo ruggito dei Leoni; Viola indigesto all'Ivrea

- Girone A: spavento per Borio, Righi provvidenziale

- L'intervista: Marco Oronsaye gioiellino Orange; L'Oleggio punta in alto con i suoi gol

- Girone B: Risveglio Quincitava, Fiammata Rivarolese

- Girone C: Sanmauro redivivo, Venaria di nuovo primo

- Girone D: Cuneo pari a fatica, Pine, rilancio a Vinovo

- Girone E: Derby del tribunale a Melfa e i suoi ragazzi

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Girone A: Muraglia di Callegari: Torinese fa la capolista