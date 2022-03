Playoff e Playout, ecco come funzionano

Ci sono voluti ben 7 mesi per capire ufficialmente il funzionamento e le date dei Playoff e Playout, ma alla fine ecco il comunicato che elimina ogni dubbio, in particolare quello relativo alle retrocessioni: no, non scendono direttamente le ultime 3 classificate. La salvezza andrà giocata anche nella post-season, così come la promozione nelle categorie superiori, sempre tenendo conto delle forbici di punti. Da sottolineare, infine, come dall'Eccellenza saranno 10 le società a scendere in Promozione, dalla quale invece saliranno direttamente 6 club, presumibilmente accompagnati dalle vincitrici di Coppa Lombardia e Playoff per andare a formare l'ottetto che permetterà di ristabilire proprio in Eccellenza i 3 gironi da 16 squadre, obiettivo annunciato in estate dal CRL.

ECCELLENZA

PLAYOFF

PARTECIPANTI : 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classificate;

: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classificate; FORBICE DI PUNTI : Più di 9 punti tra 2ª e 3ª → la seconda passa al terzo turno (nazionale); Più di 9 punti tra 2ª e 4ª → Playoff solo tra 2ª e 3ª; Più di 9 punti tra 2ª e 5ª → Playoff tra 3ª e 4ª, la vincente incontrerà la 2ª nel secondo turno.

: DATE E ABBINAMENTI : Primo turno: domenica 8 maggio 2ª-5ª e 3ª-4ª; Secondo turno: domenica 15 maggio le due vincitrici (2ª/5ª - 3ª/4ª).

: REGOLAMENTO : Gare secche, in caso di parità passa chi ha concluso il campionato in una posizione superiore di classifica; Primo e secondo turno, gioca in casa chi ha concluso il campionato in una posizione superiore di classifica.

:

PLAYOUT

PARTECIPANTI: 13ª, 14ª, 15ª e 16ª nei gironi da 18 squadre ( ultime due retrocesse direttamente ); 12ª, 13ª, 14ª e 15ª nei gironi da 16 squadre ( ultima retrocessa direttamente ).

FORBICE DI PUNTI , non si disputano se: Nei gironi da 18 squadre la 14ª ha più di 6 punti di vantaggio sulla 15ª; Nei gironi da 16 squadre la 13ª ha più di 6 punti di vantaggio sulla 14ª.

DATE E ABBINAMENTI : Girone da 18 squadre: Andata domenica 8 maggio 16ª-13ª e 15ª-14ª; Ritorno domenica 15 maggio 13ª-16ª e 14ª-15ª. Girone da 16 squadre: Andata domenica 8 maggio 15ª-12ª e 14ª-16ª; Ritorno domenica 15 maggio 12ª-15ª e 16ª-14ª.

REGOLAMENTO : In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti ; In caso di ulteriore parità si salva chi ha concluso il campionato in una miglior posizione di classifica.



PROMOZIONE

PLAYOFF

PARTECIPANTI , 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classificate: Se la vincitrice della Coppa Lombardia occupa una di queste posizioni, al suo posto vi accederà la 6ª.

FORBICE DI PUNTI : Più di 9 punti tra 2ª e 3ª → la seconda passa al terzo turno (regionale); Più di 9 punti tra 2ª e 4ª → Playoff solo tra 2ª e 3ª; Più di 9 punti tra 2ª e 5ª → Playoff tra 3ª e 4ª, la vincente incontrerà la 2ª nel secondo turno.

DATE E ABBINAMENTI : Primo turno: sabato 14 maggio 2ª-5ª e 3ª-4ª; Secondo turno: sabato 21 maggio le due vincitrici di ogni girone (2ª/5ª - 3ª/4ª); Terzo turno, scontri tra le singole vincitrici di ogni girone: Andata sabato 28 maggio; Ritorno martedì 31 maggio. Triangolare quarto turno: Prima gara, sabato 4 giugno; Seconda gara, martedì 7 giugno; Terza gara, sabato 11 giugno.

REGOLAMENTO : Primo e secondo turno: In caso di parità passa chi ha concluso il campionato in una posizione superiore di classifica; Gioca in casa chi ha concluso il campionato in una posizione superiore di classifica; Terzo turno: In caso di parità di reti segnate passa chi ha fatto più gol in trasferta ; In caso di ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; In caso di ulteriore parità al termine dei supplementari si procederà con i calci di rigore ; Quarto turno: Solo gare secche, senza tempi supplementari e calci di rigore; Tramite sorteggio si stabilisce chi gioca alla prima giornata; Chi vince la prima sfida riposa nella gara successiva; In caso di pareggio riposa chi ha giocato in trasferta il primo match; Come si determina la classifica finale : Maggior numero di punti nel triangolare, in caso di parità: Miglior piazzamento in classifica nel campionato con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto; Miglior quoziente punti/partite al termine del campionato; Differenza reti del triangolare; Miglior attacco del triangolare; Miglior punteggio nella «Coppa Disciplina»; Sorteggio.

:

PLAYOUT