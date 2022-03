Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 21 marzo

Sul giornale in edicola da lunedì 21 marzo, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 14 pagine tra calcio giocato, interviste, approfondimenti e molto altro, con la novità pronostici per la lotta al titolo e alla salvezza in Serie D.

LE ANTICIPAZIONI



SERIE D

La crescita di Kouda alla Folgore Caratese e il rapporto con Longo : «È come un padre per me»;

alla e il rapporto con : «È come un padre per me»; L'analisi tattica dell'esordio di Boldini sulla panchina della Brianza Olginatese ;

sulla panchina della ; I pronostici sulla lotta al titolo e alla salvezza nei Girone B e D.

UNDER 19 NAZIONALI

Molinelli promosso sulla panchina del Sangiuliano City : «Inizia la mia scalata delle categorie»;

promosso sulla panchina del : «Inizia la mia scalata delle categorie»; Un esterno a tutta fascia, Campani è il jolly della Tritium: «Alexander-Arnold e Marcelo i miei idoli».

ECCELLENZA

Una perla da cineteca, Mari può essere l'arma segreta della Rhodense ?

può essere l'arma segreta della ? Il bomber che non ti aspetti: De Lisio e quella rete per vendicare la sconfitta dell'andata.

PROMOZIONE

Magro e il feeling con le doppiette: «Sorpreso da questo rendimento»;

e il feeling con le doppiette: «Sorpreso da questo rendimento»; Tra calcio e musica, le passioni di Mauri : in campo pararigori, fuori sassofonista;

: in campo pararigori, fuori sassofonista; L'esperienza di Cigagna per l'obiettivo playoff della Barona Sporting : « Como ricordo indelebile»;

per l'obiettivo playoff della : « ricordo indelebile»; Cesana, l'esterno col vizio del gol: «Voglio l'Eccellenza».

UNDER 19 REGIONALI