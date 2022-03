Dilettanti e Under 19, qualche chicca direttamente dal giornale del 28 marzo

Arriva la primavera, si torna a giocare alle 15 ma restano le grandi emozioni del mondo dei Dilettanti e dell'Under 19. Oltre alle tante partite seguite non potete perdervi i moltissimi approfondimenti nelle 15 pagine del giornate dedicate a prime squadre e Juniores. Un piccolo assaggio di ciò che troverete in edicola e nell'edicola digitale (QUI IL LINK).

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: Biella mormora, la Biellese stenta

- Girone B: Alba, comunque vada è un successo

• PROMOZIONE (da pagina 48 a 51)

- Girone A: Le capoliste se ne vanno, ciao playoff

- Girone B: Pianezza mania: risalita magistrale

- Girone C: Cavour-Villafranca, goduria giallorossa

- Girone D: A Novi è Giulio Merlano mania

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Coppa Prima Categoria: Sorteggi semifinali: Gattinara-Gassino, Tre Valli-Perosa

- Girone B: Che big match! Fuga Pontestura, Valle Cervo KO

- Girone C: Colleretto, playoff a rischio

- Girone D: Derby carica salvezza, Pro Collegno ci crede

- Girone E: Il Candiolo ferma anche il Garino, trala forza di Consales c'è lo staff

- La polemica: Bruinese, altro rigore contro: «C'è sudditanza»

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- Girone C: Vittoria del Castiglione, il Fiano allunga a +5, Chambave retrocesso

- Girone D: Rosta, un primo posto da record

- L'intervista: Croveri, Sciolze: «Non abbiamo la giusta mentalità»

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- L'inchiesta: Stimoli primaverili, il bicchiere è mezzo pieno

- Torino Girone A: Manè incanta nell'anniversario della Resistenza

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- Corsa ai playoff: Volpiano inarrestsabile, la CBS non perde mai

- L'intervista: Alpignano, adesso vola: Giardini ti porta in alto

- Girone A: Trino, che impresa; colpo Borgovercelli

- Girone B: Rivarolese perfetta, rinascita Eureka

- Girone C: Sgambetto Rosta, Rischio Borgaro

- Girone D: Fasone salva Masera, Ferrato gioia Pinerolo

- Girone E: Acqui, che succede? Mirafiori a valanga

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Girone C: La spallata di Azzolina, Pasciuti rischia la vetta