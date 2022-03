Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 28 marzo

Sul giornale in edicola da lunedì 28 marzo, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 14 pagine tra calcio giocato, interviste, approfondimenti e molto altro, compresi i tabellini di Under 19 Fascia A.

LE ANTICIPAZIONI



SERIE D

, è un arrivederci? Il tecnico: «Devo riflettere se rimanere magari nelle giovanili»; Ciceri racconta il gesto del Sangiuliano di accogliere Svystelnyk, classe 2004 profugo di guerra.

UNDER 19 NAZIONALI

, il trequartista della non si tira indietro: « lontana, ma mai dire mai»; Capitan Zaffaroni e gli amici-nemici: «Donnemma e Viscardi mi hanno colpito più di tutti».

ECCELLENZA

spiega la decisione di dimettersi dalla : «Questo gruppo mi mancherà»; Ioance, la bandiera del Sancolombano: «Tassi era giù di morale, ma ora è tornato carico come sempre».

PROMOZIONE

Un trequartista improvvisato bomber, Caccia è l'arma-salvezza del Cas ;

e quella stella ricevuta a inizio anno: «Nessuno ci dava così in alto a marzo» ; Da difensore centrale a esterno, Campani ha i gol di un attaccante puro;

ha i gol di un attaccante puro; Fulciniti vuole fare tris: dopo Settimo e Vittuone l'obiettivo è vincere il campionato col Magenta.

UNDER 19 REGIONALI