Dilettanti e Under 19, le anticipazioni del primo numero di aprile

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: Verbania si coccola Balestroni

- Girone B: CBS, ora il destino è nelle tue mani

• PROMOZIONE (pagine 48-51)

- Girone A: Città di Cossato e Briga, vittorie e paura

- Girone B: Giambe & Lacava, il tandem che brilla

- Girone C: Di Leone si gode il panorama

- Girone D: Sorano è il gioiello del Cit Turin

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Girone B: Bentornato Chivasso Calcio

- Girone B: La Junior vince e non si ferma più; Ceversama in scia

- Girone C: Vetta divisa in tre: Crollo Montanaro, ossigeno Corio, Bosconerese KO

- Girone D: Santa Rita, che grinta: Russo vede la salvezza

- Girone E: Garino, che fatica; Perosa-Pralormo rinviata per neve

- Coppa Prima Categoria: Semifinali in equilibrio tra Gattinara-Gassino e Perosa-Tre Valli è 0-0

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- Focus lotta salvezza: San Paolo-Valmalone, serve un miracolo

- Girone D: Gallo (Respect): «Ci giocheremo tutto negli scontri diretti»

- Il caso: Rosta-Real Torino: l'arbitro ferma tutto a 20' dalla fine

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- Terza Ivrea: La Serra ci riprova, Valchiusella avvisato

- Terza Torino B: Scacco Duomo, Sporting Vittoria spalle al muro

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- Focus lotta salvezza Girone C: Il Caselle va all'inferno, il Paradiso può sperare

- Girone D: Centallo-Cheraschese, match sospeso al 61'

- L'intervista: Giachino l'imprescindibile, il jolly offensivo del Cuneo

- Girone A: Il Bulè va sul podio, altro colpo LG Trino

- Girone B: Derby allo Charvensod, Bonaccorsi alla Del Piero

- Girone C: Giallo ad Alpignano: Keita non può giocare

- Girone D: Cuneo, pari e polemiche, l'Albese vola ancora

- Girone E: Mele indigesto al Baci, Granata ammazza-Mira

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Girone A: Meravigliosa Torinese, Callegari non perde più