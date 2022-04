Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 4 aprile

Sul giornale in edicola da lunedì 4 aprile, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 14 pagine tra calcio giocato, interviste, approfondimenti e molto altro, compresi i tabellini di Under 19 Fascia A.

LE ANTICIPAZIONI



SERIE D

è l'uomo del momento a : «Con siamo più alla »; D'Agostino e i retroscena sull'arrivo alla Tritium: «Avevo offerte dalla C, ma qui ho visto passione e ambizione».

UNDER 19 NAZIONALI

di è in piena crescita: «I ragazzi ci stanno mettendo l'anima»; «Ti muovi come una scimmia», San Martino Speme e Tritium concordano su un presunto insulto razzista rivolto dall'arbitro a un giocatore veneto.

ECCELLENZA

è il Re della : «I playout sono da evitare»; Il riscatto di Haoufadi passa da un'importante figura: «Il mental coach mi sta aiutando molto» .

PROMOZIONE

, il centrocampista che ha rilanciato il : « ha tirato fuori il nostro carattere»; Il non mediano Di Davide ha le idee chiare: «Voglio l'Eccellenza col Sedriano».

UNDER 19 REGIONALI