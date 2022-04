Questione fuoriquota, per la stagione 2022/23 è rivoluzione

News importanti dal quartier generale della LND. Il Consiglio Direttivo tenutosi ieri, 5 aprile 2022, è stato il primo con il nuovo direttivo eletto a fine marzo, presieduto dal Presidente Giancarlo Abete e dai vicepresidenti Christian Mossino, Giulio Ivaldi, Gianni Cadoni e Saverio Miraschi. Due gli ordini del giorno principali: le tabelle per i punteggi da assegnare alla graduatoria ripescaggi per la Serie D 2022/23 e soprattutto l'utilizzo dei fuoriquota per la medesima stagione sportiva per Serie D, Eccellenza e Promozione.

LA QUESTIONE FUORIQUOTA

Il Lucento di Gianfranco Maione (eccellenza B) tra le squadre più giovani della stagione 2021/22

Un punto delicato di ogni stagione calcistica, dibattito di grandi discussioni tra addetti ai lavori e non. Fuoriquota si o fuoriquota no? Quanti e di che età? Mentre la stagione 21/22 sta volgendo al termine, la prima dopo 2 anni monchi, sembrerebbe che la LND abbia ripreso il decorso naturale delle età. Spieghiamoci meglio: all'inizio della stagione 2019/20 i fuoriquota obbligatori a livello nazionale per la Serie D erano un '99, un 2000 e un 2001, mentre per l'Eccellenza e la Promozione erano un 2000 e un 2001, a cui si è aggiunto nel caso specifico del Piemonte/Valle d'Aosta un 2002 obbligatorio in tutte e tre le categorie.

L'anno successivo, il primo dopo l'inizio della pandemia, si è deciso di bloccare lo "slittamento" delle annate, mantenendo le annate 1999 (solo per la D), 2000, 2001 e 2002 come Under per la brevissima stagione 2020/21, poi proseguita solamente in D e in Eccellenza con questo regolamento. Poco è cambiato anche quest'anno, dove solamente i 1999 in D hanno smesso di essere fuoriquota.

La musica però è destinata a cambiare. Dall'annata 2022/23 torneranno a slittare le annate dei fuoriquota, ma slitteranno in modo decisamente più "drastico", come se nelle stagioni 2020/21 e 21/22 gli Under fossero regolarmente scalati verso i calciatori più giovani. A livello nazionale il Consiglio Direttivo della LND ha fissato l’obbligo minimo di impiego dei fuoriquota a 2 calciatori, dei quali uno nato dal 1 gennaio 2003 in poi e uno nato dal 1 gennaio 2004 per i campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Nel campionato di Serie D previsto invece l’obbligo di 4 fuoriquota, ovvero un 2001, un 2002, un 2003 e un 2004.

Ovviamente ogni Comitato Regionale avrà la facoltà di poter allargare le annate coinvolte nel conteggio Under, così come accaduto quest'anno dove, a livello nazionale, è obbligatorio l'utilizzo di un 2001 e di un 2002, mentre in Piemonte/Valle d'Aosta è obbligatorio anche l'utilizzo di un calciatore del 2000. Di conseguenza si potrebbe supporre l'utilizzo anche di un calciatore nato dal 1 gennaio 2002 per Eccellenza e Promozione, ma per avere l'ufficialità bisognerà aspettare i primi comunicati di luglio con i nuovi regolamenti per la prossima stagione.

SALVATE I 2000 E I 2001

Samuele Giraudo (Giovanile Centallo), tra i calciatori classe 2000 con il maggior numero di presente in Eccellenza

Si può discutere a lungo, come citato prima, sull'uso o meno dei fuoriquota: inserire dei vincoli sugli Under implica da un lato scelte obbligate da parte dei tecnici, costretti dai regolamenti a far giocare dei ragazzi solo per fare numero e non per le effettive qualità, dall'altro lato inserire degli Under obbligatori è una chance vera per dare fiducia ai più giovani, molti dei quali alle prime esperienze nei Dilettanti. Il rischio fondamentalmente è lo stesso che si ripete ogni stagione: le annate che non saranno più considerate Under rischiano di essere scartate in massa.

Dati alla mano in Eccellenza sono 30 i 2000 con almeno 20 presenze e 47 i 2001(in 27 presenze totali), mentre in Promozione i dati non si discostano troppo (seppur le partite giocate siano di meno, 22), con 32 calciatori nati nel 2000 con almeno 20 apparizioni e 25 nati nel 2001 con la stessa statistica.

Mattia Giambertone (Lascaris), il calciatore classe 2001 con il maggior numero di presenze in Promozione

I RIPESCAGGI PER LA SERIE D 22/23

Un passaggio altrettanto chiave per la Serie D. Sono state approvate le tabelle dei punteggi da assegnare alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate di Eccellenza nella stagione 2021-2022 e per quelle retrocesse dalla Serie D nella medesima stagione, passaggio chiave per la stipulazione della graduatoria di ripescaggio alla Serie D 2022/23.

Confermata la priorità ai club di Eccellenza non promossi rispetto alle formazioni retrocesse dalla D. Sarà quindi importantissimo arrivare fino in fondo ai playoff nazionali di Eccellenza che, ricordiamo, inizieranno domenica 29 maggio con l'andata del primo turno e si concluderanno il 19 giugno con il ritorno del secondo turno. Chi uscirà sconfitto dall'abbinamento del secondo turno sarà considerata "seconda classificata perdente dello spareggio promozione".