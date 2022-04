Multa a 3 zeri e 10 giornate di squalifica per insulti razzisti

Comunicato ricco, mi ci ficco. Come buona tradizione vuole tornano squalifiche, multe e parole di troppo, tutte ordinatamente riassunte nel Comunicato Ufficiale 73 pubblicato il 7 aprile. Qualche caso l'abbiamo già anticipato sul giornale di lunedì (qui il link all'edicola digitale), ma non vi diciamo altro: vi tocca leggere la terza puntata de Gli Scomunicati.

ECCELLENZA

Poco da segnalare nella massima categoria regionale, se non la squalifica di Mattia Noia, calciatore del Rivoli: espulso a pochi minuti dalla fine del primo tempo, il numero 8 rossoblù è stato squalificato per 3 giornate «Per condotta violenta consistita nell'aver tirato una gomitata sul volto di un avversario». Il fatto è stato uno dei motivi di maggior polemica nel post partita da parte di Fabio Nisticò, convinto che il gomito alto di Noia fosse molto simile ad altri contatti di calciatori pinerolesi avvenuti nel corso della partita. Nel mentre uno dei punti cardine del Rivoli dovrà stare fuori dai campi fino al 27 aprile.

PRIMA CATEGORIA

Prima Categoria ricca di casi delicati. Tra tutti la multa di 300€ ai tifosi del Cenisia, sanzionati durante la partita in trasferta sul campo del Caselette «Per la condotta inqualificabile sia dei propri tifosi che dei propri tesserati nei confronti dell'arbitro: i primi lo insultavano per tutta la durata della gara; alcuni dei secondi al termine della stessa lo minacciavano ed insultavano».

L'altra partita accompagnata da polemiche ed espulsioni è stata Virtus Vercelli - Ponderano, dove al 24' della ripresa Matteo Petasecca dei gialloneri e Andrea Marra degli ospiti hanno rimediato l'espulsione. Diverse però le squalifiche: Petasecca, che ha rimediato il rosso diretto, ha rimediato 5 gare di squalifica poiché «Espulso per aver sputato addosso ad un avversario, attingendolo sulla parte inferiore del corpo, dopo l'uscita dal campo ha continuato a litigare con questo, scambiandosi reciproche minacce. Il contatto fisico tra i due giocatori è stato evitato grazie all'intervento di alcuni dirigenti della Virtus Vercelli», mentre Marra è stato «Espulso per condotta violenta, consistente nell'aver reagito allo sputo di un avversario scagliandosi contro lo stesso e proferendo al suo indirizzo insulti e gravi minacce, condotta reiterata dopo l'uscita dal campo. Il contatto fisico tra i due giocatori è stato evitato grazie all'intervento di alcuni dirigenti della Virtus Vercelli».

Chiude il preannuncio di reclamo da parte del PSG: nella gara giocata contro lo Spazio Talent Soccer i padroni di casa gialloblù hanno effettuato 6 sostituzioni, come anticipato sul giornale di lunedì. Si attenderanno risvolti nelle prossime settimane.

Il PSG di Maurizio Calamita

SECONDA CATEGORIA

Il caso della settimana è sicuramente la decisione del Giudice Sportivo per quanto riguarda Rosta - Real Torino 2014, raccontato nel seguente articolo. Sempre nel girone D di Seconda c'è un altro preannuncio di ricorso, riguardante la gara tra San Paolo Torino e Real Orione: i biancoblù padroni di casa hanno presentato ricorso poiché il portiere del Real Orione aveva la numero 12 sulle spalle anziché la 1 e il tutto passerà sotto gli occhi del Giudice Sportivo la prossima settimana.

Spicca anche la squalifica del dirigente del Villaromagnano (Girone H) Lorenzo Cartasegna, inibito fino al 3 giugno poiché «Entrava in campo durante una protesta di gruppo dei giocatori del Villaromagnano senza autorizzazione, colpendo poi l'arbitro con dei leggeri schiaffi dietro il collo, senza provocare dolore, accompagnando tale gesto all'invito ironico di "svegliati"».

UNDER 19

Non ha ancora avuto un risvolto ufficiale la vicenda che ha visto protagonista Souleimane Keita, calciatore classe 2004 del Lucento che, durante la gara contro l'Alpignano, non è potuto scendere in campo a causa di un documento non ritenuto idoneo al direttore di gara Luca Zitti della sezione di Nichelino. Come raccontato sul giornale la vicenda ha destato enormi polemiche tra le fila rossoblù, al punto che la società di corso Lombardia ha rimediato una multa di 100 € «Per il comportamento gravemente irrispettoso dei propri dirigenti nei riguardi dell'arbitro, concretizzatosi in continue proteste ed inopportuni e negativi commenti sul suo operato ad inizio della gara, condotta conseguente alla decisione di non ammettere alla gara un calciatore per mancanza di valido documento di riconoscimento».

Anche in questo caso bisognerà aspettare la prossima settimana per l'ufficialità, mentre ha avuto la delibera la gara tra Centallo e Cheraschese, sospeta al 16' della ripresa dopo il malore avuto dal dirigente assistente all'arbitro dei centallesi. L'uomo, rianimato con il massaggio cardiaco sul posto, è stato immediatamente portato al pronto soccorso e al momento è in buone condizioni di salute. La gara dovrà essere ripresa dal 16' della ripresa dal risultato di 0-1.

Anche in Under 19 Nazionale le multe sono salate, anzi salatissime. Ne sa qualcosa l'HSL Derthona, che sarà costretta a pagare 2000 € di multa «Per avere propri sostenitori rivolto all'indirizzo del Direttore di gara espressione gravemente ingiuriosa e discriminatoria per ragioni di razza. Inoltre i medesimi sostenitori, per l'intera durata della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose ed intimidatorie all'indirizzo della Terna arbitrale. Infine, gli stessi sostenitori lanciavano sputi all'indirizzo del Direttore di gara attingendolo sui pantaloncini. Sanzione così determinata in ragione della gravità delle espressioni utilizzate, della reiterazione della condotta, nonché della pericolosità della stessa in epoca di pandemia da Covid 19». Alla sanzione pecuniaria si aggiunge la squalifica del campo, che si concretizzerà con un turno a porte chiuse.

UNDER 18

Non può mancare il 3-0 a tavolino che arriva direttamente dall'Under 18. Questa volta tocca al girone D, dove la capolista Acqui ha ottenuto 3 punti d'ufficio dopo che il Bergamasco non si è presentato alla gara contro i Bianchi. Per gli ospiti verrà aggiunto anche un punto di penalità in classifica.

UNDER 17 e UNDER 16

Il biennio Allievi accomunato da una mazzata vera e propria per due calciatori, sanzionati per la stessa motivazione e con lo stesso numero di giornate. Si tratta di Alessandro Fabozzi del Lucento e Maichol Sbarra del PDHAE, il primo espulso a fine partita poiché «Al termine della gara teneva comportamento gravemente discriminatorio nei confronti di un avversario», mentre il secondo «Espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento pronunciava espressioni discriminatorie all'indirizzo del direttore di gara».

Il derby tra Vanchiglia e Lucento è stato il teatro della pesante squalifica di Fabozzi, nel rovente post partita dove i granata hanno agguantato il 3-3 finale allo scadere. Per l'attaccante rossoblù si tratta di un finale di stagione anticipato, visto che le tante giornate di squalifica non gli permetteranno di aiutare il Lucento nelle 4 giornate di campionato rimaste e nell'ipotetica fase finale.

Sempre un derby, seppur con esito diverso, per Sbarra e il PDHAE, sconfitti in trasferta dallo Charvensod per 2-1: l'attaccante Orange, dopo il gol a inizio secondo tempo, è stato espulso a metà ripresa e non potrà contribuire alla salvezza dei valdostani.

Il PDHAE Under 16

UNDER 15

Altra partita di giovanili finita sotto l'occhio del Giudice Sportivo. Questa volta di Under 15, nel big match giocato tra Mirafiori e Lucento terminato 1-1: il parapiglia finale, in cui sono stati coinvolti buona parte dei calciatori in campo, delle panchine e dei dirigenti delle due formazioni, ha portato alla squalifica di Roberto Melano, capitano del Lucento, per 4 giornate per «Condotta violenta, consistente nell'aver dapprima cercato di aggredire un avversario e successivamente aver reagito alla condotta violenta del dirigente Bruscolini nei suoi confronti tentando di venire a contatto con questi e minacciandolo più volte» (decisione sulla quale il Lucento sta meditando un ricorso); Bruscolini Federico, calciatore del Mirafiori, per 2 giornate per «Condotta ingiuriosa nei confronti del pubblico avversario» e il dirigente del Mirafiori, nonché padre di Federico, Davide Bruscolini, reo secondo comunicato di «Condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario consistito nell'afferrarlo per il collo».

Il gesto del dirigente è però finito sotto la lente di ingrandimento, poiché l'intento di Davide era di dividere i ragazzi durante il litigio e non di aggredire il calciatore avversario. Infatti l'uomo è scoppiato in lacrime subito dopo l'avvenimento, provando in tutti i modi a scusarsi con i tifosi presenti in tribuna.

La rissa scoppiata a fine partita nel post partita tra Lucento e Mirafiori

DELEGAZIONE DI IVREA (QUI IL COMUNICATO)

Sentenze pesanti anche dai Comitati provinciali. In quello eporediese spicca la squalifica fino al 30 novembre 2022 di Antonello Lociuro, «Espulso per aver ingiuriato il direttore di gara durante la stessa, si produceva in ulteriori gravi offese anche di natura razzista stando in tribuna». È accaduto nel match tra Grand Paradis e Polisportiva Valmalone Under 19, perso proprio dal Valmalone di Lociuro 8-1.