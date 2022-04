Le anticipazioni del giornale sulle 15 pagine di Dilettanti e Under 19

Lunga lista di approfondimenti che troverete sul giornale (qui il link all'edicola digitale) di questa settimana. La Pasqua si avvicina e i Dilettanti vanno in vacanza a metà: dalla Promozione in giù (escluso il girone B) appuntamento tra 14 giorni, mentre cresce l'attesa in Eccellenza per il delicatissimo turno pasquale, che potrebbe dare già qualche verdetto ufficiale.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: Il Borgaro crede al gran sorpasso

- Girone B: Rivoli e Acqui, è una gara a ostacoli

• PROMOZIONE (pagine 48-51)

- Girone A: Il Briga fa ciao ciao e stacca il Cossato

- Girone B: Alpignano e Valdruento scalano la vetta

- Girone C: Carmagnola, è calata la notte

- Girone D: Sommi: un "tedesco" fra i pali

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Girone B: Pro Palazolo: speranza salvezza, Fiorentino ci crede con i gol del ritrovato Di Martino

- Girone C: Vallorco, testa avanti

- Girone C: Cafasse, ora è dura: la zona playout risucchia i gialloblù

- Girone D: Super Venaus, prima sconfitta per Marangon

- Girone D: Accademia Pertusa da favola, delude il Lesna Gold, Cariolo guantoni d'oro

- Girone E: È tornato il Moncalieri: grande con le grandi

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- Focus playoff: Castiglione-Susa, c'è ancora speranza

- Girone E: Tetti Rivalta, Fortunato: «Puntavamo in alto senza infortuni»

- Girone C: Tracollo dell'Agliè, La Romanese è salva, Livorno Ferraris protesta

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- Terza Torino B: Sporting Club mani sul sitolo

- Terza Torino A: Barcelos-Promo Sport: amore a prima vista

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- Focus lotta salvezza Girone D: L'Albese è inarrestabile, Carignano alza la testa

- Girone B: Volpiano forza dieci, eguagliato il Venaria

- L'intervista: Scimè, la bandiera del Baci, ora si sogna il terzo posto

- Girone A: Magic LG Trino, Poker Verbania

- Girone B: Quincitava commovente, Ivrea bloccato al Saba

- Girone C: Parapiglia a Collegno, rissa a fine partit

- Girone D: Cuneo flette i muscoli: Tolu, testa al Chisola

- Girone E: Impresa Ovadese, Savi e Acqui in corsa

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Verso la fase finale: Lotta Mirafiori-Giaveno, Final Eight tra un mese