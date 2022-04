Fuoriquota, la Lombardia spiazza tutti: dentro i 2002 fuori tutti gli altri e qualche società mugugna

Dopo il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi il 5 aprile 2022 che aveva aperto le porte al decorso naturale delle età per quanto riguarda la questione fuoriquota, il Comitato Regionale Lombardia nella giornata di ieri ha sancito le annate di Under della prossima stagione: in Eccellenza e Promozione all'obbligo per un 2003 e un 2004 si aggiunge quello di un classe 2002.

Rispetto a quest'anno restano dunque tagliati fuori i giocatori nati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, un'ampia fetta che solo nei gironi A e B di Eccellenza conta più di 250 ragazzi, 81 dei quali con almeno 20 presenze in campionato. L'aggiunta dei 2022 salva invece ben 182 giocatori, tra cui i 44 che hanno raggiunto la stessa cifra di gettoni.

Numeri che allargando la lente di ingrandimento su tutta la Promozione toccano cifre ancor più grandi: 412 tra 2000 e 2001, 99 dei quali rientrano nella statistica delle 20 presenze, e addirittura 360 del 2002 che con questa aggiunta resteranno nel treno dei fuoriquota (solo 65 già oltre quota 20 gare disputate).

Un'ottima aggiunta che permetterà dunque a quasi 550 ragazzi di rientrare ancora in quel pacchetto di fuoriquota a disposizione delle società, mentre per altri 600 circa, dopo un solo anno da Under degli ultimi tre effettivamente giocato, si prospetta il definitivo salto tra i grandi. Una scelta che non accontenta tutti. Per alcuni non sarebbe stato male tenere in lizza anche i 2001 ma va comunque detto che siamo di fronte a calciatori che nella prossima stagione sportiva avranno 22 anni. Se in grado di tenere la categoria lo devono fare da protagonisti e non con l'aiutino della regola.

UNDER 19

Il Consiglio ha inoltre discusso la situazione dei fuoriquota nella prossima stagione anche in Under 19 richiedendo due modifiche alla Lega Dilettanti, ovvero aumentare da 3 a 4 i classe 2003 nel campionato Regionale e da 4 a 6 i classe 2002 nel campionato Provinciale. Al momento non si tratta di nulla di ufficiale perché, come reso noto dal CRL: «La normativa definitiva verrà pubblicata a comunicato ufficiale una volta ottenuta la prescritta autorizzazione della LND».