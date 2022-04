I top match del weekend: le partite che seguiremo sul campo tra campionato e tornei

La pausa di Pasqua non allontana dal campo. Per eccellenza e promozione il campionato continua, mentre per le giovanili è tempo di tornei. Non perderti il numero in edicola martedì, ricco di approfondimenti sulle categorie e su tutti i tornei torinesi! Sull'applicazione trovi risultati aggiornati e gli articoli delle partite.

Ecco i campi su cui ci troverete:

• ECCELLENZA-GIRONE A: Borgovercelli-Pro Eureka

• ECCELLENZA-GIRONE A: Venaria-Biellese

• ECCELLENZA-GIRONE A: Settimo-Dufour Varallo

• ECCELLENZA-GIRONE B: Chisola-Centallo

• ECCELLENZA-GIRONE B: Pinerolo-Moretta

• PROMOZIONE-GIRONE B: Ivrea-Ivrea Banchette

• PROMOZIONE-GIRONE B: Pianezza-Alpignano

• Maggioni-Righi: categoria Under 17

• Primo memorial Vincenzo Barrea: categoria Under 17 Femminile

• Trofeo Lascaris: categoria Under 16

• Trofeo Alessandro Ametis (Lucento): categoria Under 14 e Primi Calci 2013-2014

• Trofeo della Pace (Cbs): categoria Under 16 e Pulcini 2011

• Pulcino di Pasqua: categorie Esordienti 2010 e Pulcini 2011-2012

• Torneo Nazionale di Vinovo (Chisola): Primi Calci 2013