Prende un pugno in faccia e si becca 3 mesi di squalifica

La Pasqua si avvicina e la solita lista di squalifiche, multe e ricorsi si conferma un appuntamento tanto atteso quanto temuto. Non mancheranno, anche questa volta, le polemiche per alcune sanzioni a singoli e a società, così come è accaduto per Lys Gomis e per i suoi 18 mesi di squalifica. Non perdiamo tempo e addentriamoci nel Comunicato.

PROMOZIONE

Con l'Eccellenza che salta di nuovo il giro il clou arriva dal girone C di Promozione. Ancora sotto i riflettori delle sanzioni l'Infernotto che, dopo la squalifica assegnata al dirigente Carlo Francesco Frencia due settimane fa, sarà costretto a pagare 250€ di multa «Per il comportamento dei propri sostenitori, che per tutta la durata della gara hanno rivolto pesanti insulti all'arbitro, reiterando tale condotta anche al termine della partita mentre raggiungeva gli spogliatoi».

Assenza pesante per il Villafranca, che dovrà fare a meno di Giuseppe Cedro per 4 giornate. Il centrocampista giallorosso è stato squalificato «Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito volontariamente un avversario, a pallone lontano, con una forte gomitata al volto, provocandogli intenso dolore».

PRIMA CATEGORIA

Lunga squalifica in quel di Collegno per Hamza Abdoune del Paradiso. Il calciatore nerazzurro, espulso per doppio giallo a poco più di un quarto d'ora dalla fine della sfida vinta contro il Chianocco salterà gare ufficiali per 6 mesi, fino al 13 ottobre 2022. Motivo della squalifica, secondo il Comunicato, «Condotta gravemente violenta e minacciosa. Espulso per somma di ammonizioni il Signor Abdoune rivolgeva minacce ai giocatori avversari, inoltre colpiva ripetutamente il recinto di gioco, con l'obiettivo di raggiungere il pubblico, quindi attraverso un cancello riusciva a colpire al volto un tifoso avversario. Dopo aver rallentato ulteriormente l'uscita dal campo, si recava negli spogliatoi. Dopo qualche minuto raggiungeva la tribuna dove la situazione di grande tensione creatasi con il suo arrivo costringeva l'arbitro a sospendere momentaneamente la gara, poi terminata regolarmente, e contemporaneamente induceva il Presidente della società ospitante a chiamare le forze dell'ordine».

Spicca il caso di Spazio Talent Soccer - PSG. Il big match del girone D, vinto dai gialloblù 3-1 al termine di una grande partita, è stato "macchiato" da una svista che è costata cara ai torinesi, ovvero un sesto cambio avvenuto in pieno recupero. L'STS, seppur ammettendo il fatto che era già stato anticipato sul giornale del 4 aprile, ha presentato come difesa «La sesta sostituzione sia stata determinata dall'infortunio, in detto frangente, del calciatore n. 10 e sia stata ininfluente sul regolare svolgimento della partita, atteso che il giocatore subentrato non avrebbe partecipato ad azioni di gioco né alterato il risultato sino a quel momento conseguito di 3 a 1 per la STS, richiamando sul punto un precedente favorevole della Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, del 12/12/2018». Lo Spazio Talent ha portato come ulteriore difesa un precedente sfavorevole ai gialloblù, ma per il Giudice il dato è stato ritenuto «Non condivisibile ed altresì inconferente il richiamo».

Poco da fare dunque per lo Spazio Talent, a cui rimane la grande prestazione e la soddisfazione di aver battuto i collinari nettamente sul campo.

Simone Ferlazzo, attaccante dello Spazio Talent, a segno due volte nella partita contro il PSG

SECONDA CATEGORIA

Il caso tra tutti più eclatante è senza dubbio la squalifica di Lys Gomis per 18 mesi, oltre a quella del massaggiatore del Genola Gregorio De Luca e di altri tre calciatori cuneesi per tre giornate ciascuno. Qui l'articolo completo.

Guarda con attenzione il Comunicato anche Valter Ragusa e l'Ardor San Francesco, che dovranno fare a meno delle prestazioni di Mosab Hallal per 6 mesi. Il tesserato giallorosso salterà gare ufficiali fino al 13 ottobre 2022 «Per plurima condotta violenta consistita nell'aver colpito con un pugno un giocatore avversario, nell'aver, dopo il provvedimento di espulsione, strattonato i dirigenti intervenuti a calmarlo; inoltre per aver strattonato e minacciato anche l'arbitro e infine per aver colpito con calci i beni trovati nel suo cammino verso gli spogliatoi».

UNDER 19 REGIONALE

I due casi più delicati in assoluto arrivano dalla Juniores Regionale, entrambi dal girone C. Seppur le note arrivino da due giornate differenti sono stati due episodi che hanno fatto discutere tantissimo, ovvero il pre-partita di Lucento-Alpignano (2 aprile) e il post-partita di Collegno Paradiso-Ciriè (9 aprile).

La delicata sfida per il primo posto giocata due settimane fa ha suscitato la rabbia del Lucento per il mancato via libera a disputare la gara da parte di Souleymane Keita, calciatore del 2004 rossoblù che non è potuto scendere in campo «In quanto privo di valido documento di identificazione». Il Lucento, che nei concitati minuti prima della gara si era infuriato per la decisione dell'arbitro Zitti di Nichelino, ha affermato in sua difesa come «L'identificazione del giocatore era resa possibile tramite la sua carta di identità ed il foglio di tesseramento FIGC, oltre che dalla copia del permesso di soggiorno in corso di validità, che sarebbe stata mostrata all'arbitro, lamentando inoltre una presunta disparità di trattamento tra il giocatore Keita Souleymane ed il giocatore Sarr Fallou, schierato regolarmente in campo nella medesima partita con il n. 17, identificato mediante passaporto senegalese, nonché rispetto alla partita del Campionato Eccellenza disputata in data 3/04/2022, alla quale il Sig. Souleymane ha potuto prendere parte. La ACD LUCENTO domanda, per tali ragioni, la ripetizione della gara, in quanto a suo dire viziata da grave errore tecnico dell'arbitro, che la avrebbe penalizzata».

Il Giudice, esaminando i documenti del caso, ha respinto il reclamo del Lucento, poiché «il documento presentato da Keita, una carta d'identità della Repubblica della Nuova Guinea, non è idoneo all'identificazione se non con permesso di soggiorno valido; il foglio dell'Ufficio Tesseramenti della FIGC (sprovvisto di timbro) non è un documento idoneo all'identificazione del cittadino straniero; il permesso di soggiorno è stato mostrato solamente a fine gara (tramite foto in qualità degradata da cellulare) e che non c'è stata alcuna penalizzazione ai danni del Lucento, che ha comunque schierato un calciatore in sostituzione».

Souleymane Keita, qua in campo nel derby di Eccellenza contro il Vanchiglia

Altrettanto delicato il caso di Ciriè-Paradiso. Dopo averne già parlato in un articolo passato, in occasione delle dimissioni del Direttore Sportivo collegnese Stefano Peddis, a far effetto sono le lunghe squalifiche sia per i ciriacesi che per gli ospiti. In primis Peddis è stato inibito a svolgere qualsiasi attività fino al 9 settembre 2022 «Per aver attivamente partecipato alla rissa scatenatasi al termine della gara. In particolare, dopo il triplice fischio, seppur non in distinta interveniva sul terreno di gioco con l'iniziale intento di calmare gli animi dei giocatori che si stavano azzuffando, per poi, dopo aver ricevuto un pugno, colpire a sua volta un giocatore con un fendente provocando una fuoriuscita di sangue. Inoltre cercava di rientrare nel recinto di gioco, una volta allontanato, per proseguire le intemperanze»

Non solo Stefano Peddis però. Hanno finito la stagione anche quattro calciatori, due del Paradiso e due del Ciriè, che resteranno squalificati fino all'8 luglio 2022 (qui le singole motivazioni). Tra questi c'è anche il portiere del Ciriè Nikola Myzeqari, sanzionato secondo Comunicato «Per aver attivamente partecipato alla rissa scatenatasi al termine della gara. In particolare, dopo il triplice fischio, veniva prima alle mani con un giocatore avversario, successivamente colpiva con un pugno al volto un dirigente della squadra ospitante, causandogli una ferita al naso; infine si aggrappava alla griglia di limitazione del campo invece di recarsi negli spogliatoi».

Secondo la ricostruzione del dirigente ciriacese Nikola in realtà è stato solamente colpito da un pugno durante l'accesa discussione finale, come confermato da Myzeqari stesso. «Tutti i miei compagni sono disposti a testimoniare per me - ha raccontato Nikola - Sono stato uno dei pochissimi a non fare nulla sabato pomeriggio. Di fatto le ho solo prese e ho ancora il naso gonfio da giorni. Se almeno avessi fatto qualcosa mi sarei assunto le responsabilità, invece mi sono beccato il cazziatone della mia famiglia per una cosa che non ho fatto. Non mi sarei mai permesso di mettere le mani addosso a una persona che potrebbe essere mio padre: non mi importa tanto per le giornate, ma mi preme evitare la figuraccia che mi sono fatto senza aver fatto niente».

Il Ciriè Under 19

UNDER 16 E UNDER 15 REGIONALE

150 euro di multa e squalifica del campo per una gara per il PDHAE Under 16. Sanzione attribuita «Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori, che ripetutamente insultavano un giocatore avversario con grida ed espressioni di chiaro e inaccettabile contenuto discriminatorio. La gravità, per percezione e per conseguenza, dei fatti addebitabili ai tifosi di casa e di cui è responsabile la Società, comporta la congiunta applicazione delle sanzioni della squalifica del campo e dell'ammenda».

10 giornate di squalifica invece per un calciatore del Borgosesia Under 15 (qui i dettagli) «Per aver pronunciato nei confronti di un avversario frase di chiaro contenuto discriminatorio. Abbandonando il terreno di gioco si toglieva la maglia in segno di protesta».

DELEGAZIONE DI TORINO (QUI IL COMUNICATO)

Tre i pezzi forti dal Comunicato di Torino. In primis la seconda sconfitta a tavolino del Colombia Turin, che comporta l'esclusione della formazione dal Girone B di Terza Categoria e la matematica vittoria del campionato da parte dello Sporting Club.

Arrivata invece l'ufficialità sulla partita sospesa tra Centrocampo e Mercadante Under 16, sospesa al 32' dopo il grave infortunio di Samuel Greco e il tempestivo intervento del direttore di gara Luigi Risucci di Nichelino. La gara dovrà essere ripetuta a data da destinarsi.