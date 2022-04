Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 19 aprile

Sul giornale in edicola da martedì 19 aprile, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 14 pagine tra calcio giocato, analisi dei momenti clou della giornata, interviste, approfondimenti e molto altro, compresi i tabellini di Under 19 Fascia A.

LE ANTICIPAZIONI



SERIE D

, il terzino che cercava: «Meritiamo di arrivare tra le prime»; La Leon lascia l'ultimo posto nel segno di capitan Bonseri: «Resterei anche in Eccellenza, ma ci meritiamo la D».

UNDER 19 NAZIONALI

La Castellanzese crolla a Casatenovo e ora l' Alcione è a distanza di aggancio;

crolla a e ora l' è a distanza di aggancio; Tritium e Ponte San Pietro a passo spedito, la Real Calepina vince il big match: «È stata la nostra miglior partita».

ECCELLENZA

La Varesina schianta il Settimo e vola in Serie D, Spilli : «Bravi ad avere mentalità e reazione giuste»;

schianta il e vola in Serie D, : «Bravi ad avere mentalità e reazione giuste»; L'Offanenghese perde ancora 3-0, il Sant'Angelo fa cinquina e si prende la vetta solitaria.

PROMOZIONE

La Solese sorprende il Saronno e riaccende la corsa alla salvezza, frena invece il Meda ;

sorprende il e riaccende la corsa alla salvezza, frena invece il ; La traversa respinge l' AltaBrianza nel pazzo derby con l' Arcellasco , il Muggiò espugna Sondrio e va a -1;

nel pazzo derby con l' , il espugna e va a -1; Secondo in classifica, è separazione tra il tecnico Greco e il Club Milanese ;

e il ; La Virtus Binasco pareggia e vede scappare il Magenta, che ora può far partire il conto alla rovescia.

UNDER 19 REGIONALI