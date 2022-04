Che show al Mario Guazzotti! Ricciardi riacciuffa la magia di Ventura all'ultimo respiro e manda in estasi il popolo granata

Paura del brutto tempo e poca voglia di uscire per il classico riposo domenicale? Ecco a voi la soluzione! In Via Osoppo va in scena uno spettacolo puro dentro e fuori dal campo, tra tifosi in delirio sugli spalti e giocate che in questa categoria si vedono di rado: è Resistenza Granata-Aviglianese, la grande classica del Girone A di Terza Categoria, una partita che non avreste dovuto perdervi per alcuna ragione. Un tripudio di cori, fumogeni e bandiere che ha illuminato letteralmente la grigia domenica torinese, cornice che ha egregiamente supportato il pirotecnico 2-2 con cui la sfida è andata...

