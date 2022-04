Irrinunciabile Fiorenza, gol da 3 punti che vale come oro per la salvezza

Successo di importanza capitale per l'Alicese Orizzonti, che sale a quota 34 punti ed esce dalla zona play out. Il team di Marco Mellano ce la fa contro un Venaria che, già salvo, ha comunque fatto vedere di tenerci all'incontro, al di là di qualche imprecisione di troppo. La stoccata decisiva è dell'attaccante Massimiliano Fiorenza, imprescindibile in attacco in questa stagione viste le reti realizzate quando ha potuto giocare. Ben 9 nonostante sia stato fuori per un paio di mesi ad inizio 2022. Dunque una cifra molto alta. Mancano ancora 3 partite e saranno abbordabili contro La Pianese, Borgovercelli e LG Trino. Chiaro che il discorso permanenza in categoria ora sia ben indirizzato.

Timbra Fiorenza A dispetto dell'importanza che ha per l'Alicese Orizzonti, il match inizia in maniera blanda per la squadra di Marco Mellano. Troppi lanci da difesa e centrocampo senza sbocco e retroguardia del Venaria che raccoglie e riparte sfruttando esterni rapidi come Virardi e Veneziano. Il primo tiro verso la porta di Celozzi arriva al 25' ma la conclusione di Gila si allarga verso destra. Passa un minuto e dalla parte opposta proteste ospiti per un tocco di mano di Raffa, scivolato a terra. Va meglio invece al 29' per Beretta e compagni: conclusione sballata di Giovinazzo da destra, la palla diventa un assist involontario per un compagno a centro area e Fiorenza va a nozze sotto porta infilando Celozzi. 1-0. Gli orange reagiscono e al 31' Malune deve intervenire in piena area ad afferrare un cross da destra. Passano altri 2' ed è Beretta a dover calciare in fretta e furia via dall'area un pallone messo bene in mezzo da sinistra da Piotto. Fa invece tutto bene al controllo Fiorenza al 43' con uno stop volante, ma la conclusione a seguire è larghissima sulla sinistra di Celozzi. E il vantaggio di misura della squadra di Mellano è anche il punteggio con cui si va all'intervallo.



Raddoppio mancato Ad inizio secondo tempo non ci sono particolari giocate, ma al 9' l'Alicese Orizzonti sfiora il raddoppio: fuga di Fiorenza a sinistra, l'attaccante quasi dal fondo mette in mezzo una palla insidiosa che, deviata, arriva a Giovinazzo che in spaccata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 12' invece fa praticamente tutto il Venaria: cross dalla sinistra di Moussaif sul quale Celozzi è nettamente presente, la palla però scappa al portiere ospite e resta in area piccola prima che Campanella rinvii in fretta e furia. Il team di Mellano bussa dalle parti di Celozzi anche al 22' con una poderosa botta da fuori di Fiorenza, che costringe il portiere del Venaria a parare tuffandosi sulla sua sinistra. La partita di fatto non è chiusa perché prima il Venaria reclama un rigore su Ballone per un contrasto con Beretta (ma l'arbitro assegna punizione a favore dell'Alicese Orizzonti), poi calcia alto con Papagno ed infine conclude ancora oltre la traversa al 34' con il figlio d'arte De Paola. Nel finale succede poco se si eccettua un tiro di Gai ribattuto da un avversario al 46'. Bene dunque la vittoria dell’Alicese Orizzonti. Che ora torna in campo mercoledì 27 al «Valla» di Settimo alle 20.30 contro la Pianese.

IL TABELLINO

ALICESE ORIZZONTI-VENARIA 1-0

RETI: 29' Fiorenza (A).

ALICESE ORIZZONTI (4-3-1-2): Malune 6.5, Raffa 6 (46' st Mane sv), Moussaif 6.5, Verna 6.5, Pasinato 7, Beretta 6.5, Diadoro 6.5 (38' st Brando sv), Gila 6 (49' st Petrocelli sv), Giovinazzo 6 (45' st Anselmino sv), Caamano 6, Fiorenza 7.5 (25' st Gai 6). A disp. Capodici, Pelle, Berruti, Bravo. All. Mellano 7.

VENARIA (4-5-1): Celozzi 7, Cristino 6.5, Vasario 6.5 (36' Gagliardi 6), Campanella 6, Porrone 6 (20' st Ballone 6.5), Palomba 6 (15' st Mameli 6), Mezzela 6, Piotto 6.5, Papagno 6, Virardi 6, Veneziano 6.5 (15' st De Paola 6.5). A disp. Mattiello, Lanzafame, Matees M., Parente, Pasquale. All. Pasquale 6.5.

ARBITRO: Spinelli di Cuneo 6.

COLLABORATORI: Berta e Mulassano.

AMMONITI: Celozzi (V), Mezzela (V), Beretta (A), Moussaif M. (A), Raffa (A).

LE PAGELLE (in lavorazione)

ALICESE ORIZZONTI

VENARIA