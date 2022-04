Un altro, imperdibile giornale: le anticipazioni dei Dilettanti e dell'Under 19

Riprendono i campionati, riprendono i Dilettanti a pieno regime. Tanta carne sul fuoco, a partire dalla promozione in Serie D dello Stresa, passando per l'allungo decisivo del Pinerolo e i passi falsi di Luese e Ivrea. Tutto da vivere nelle 15 pagine dedicate a prime squadre, Under 19 e Under 18.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: Estasi Stresa, Mastromarino vale la D

- Girone B: Il Pinerolo è a un passo dal cielo

• PROMOZIONE (pagine 48-51)

- Girone A: Sorpresa! Il Cossato ritorna sotto

- Girone B: Premio Giovani, Lascaris-Charvensod in cima alla classifica

- Girone C: Scarnafigi, il Cavour ti ringrazia

- Girone D: «La Luese dà fastidio ai piani alti»

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Girone B: Un bel Cigliano stoppa la Junior, Valle Cervo KO

- Girone C: Tris CGC Aosta, Scatto playout, Jallow show

- Girone C, l'intervista: Bobbio certezza Mappanese

- Girone D: Corazzata Lesna Gold, Bonello vuole la Promo

- Girone E: Per il titolo mille insidie, Il Perosa torna a volare, Garino crisi sanguinosa

- La curiosità: Rapid Torino, il tecnico va in campo: Cartolano con la 9 contro il River

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- Girone C: Fiano Ciriè, una poltrona per due

- Girone D: Moderna Mirafiori, Buzzachino: «Guastiamo la festa al Rosta»

- Le sorprese: Pareggio del Fiano, Cade il Rosta, il Luserna allunga

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- Dentro le statistiche: Quando la miglior difesa non basta

- Torino, girone B: Sporting Club, inizia la festa promozione

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- Percentuali di qualificazione: Volpiano ti manca poco, CBS-Savigliano volano

- La preview: Ultima spiaggia Venaria, La vetta vuole un padrone

- Girone A: Il Bulè blinda il podio, Bojanic oro Cossato

- Girone B: Peroglio come Palacio, scatto Rivarolese

- Girone C: Vanchiglia accorcia, Caselle a +1 sul BSR

- Girone D: Fatal Pedona per i Lupi, mancato il sorpasso

- Girone E: Il Cenisia risponde: «Melfa out per i risultati»

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Girone B: Paradiso pari con festa, dedicato al DS Peddis