In vetta manca ossigeno e guardare in basso fa venire le vertigini, tutto ancora aperto a due giornate dalla fine

Non è ancora detta l'ultima parola su questa stagione di Terza Categoria piemontese. In tutta la regione solo lo Sporting Club ha messo le mani sul titolo: negli altri gironi le somme verranno tirate molto probabilmente al photo-finish, anche in virtù di una domenica che ha dato conferme, ma anche qualche sorpresa. TORINO - GIRONE A Come preventivato, Resistenza Granata riapre tutto, ancora una volta. Dopo la vittoria dell'andata, i granata bloccano sul pari l'Aviglianese e permettono al Rebaudengo di rimanere in ballo almeno ancora per qualche giorno. I secondi in classifica vincono senza troppi patemi 2-0 contro l'Antonelliana, ottengono...

