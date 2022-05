Sono partite le feste tra i Dilettanti: goditele sul primo giornale di maggio

Quando si festeggia non ci si tira mai indietro. Spruzzate di spumante, abbracci, video, striscioni e foto di repertorio: le feste della settimana arrivano da Eccellenza, Seconda e Terza Categoria, un motivo validissimo per gettarsi a pesce sul primo giornale di maggio. Troverete l'edizione già in digitale sul nostro store a partire da lunedì 2 maggio, se invece siete affezionati al cartaceo vi aspettiamo in edicola dal 3 maggio.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: La Biellese ha smarrito la strada

- Girone B: Pinerolo in festa: ritorno in Serie D

• PROMOZIONE (pagine 48-51)

- Girone A: Risveglio Santhià, playout possibili

- Girone B: E il Sanmauro, alla fine, se ne va

- Girone C: Cavour, altra vittoria eccellente

- Girone D: Mannori deve riordinare l'ambiente

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Girone B: Stop Pontestura, il Ceversama vede la vetta

- Girone C: Gassino+Ignazzi, stagione da Superman

- Novità: ASD Chivasso Calcio: il 13 maggio la presentazione

- Girone D: Plano il regalo rossoblù, il Venaus una certezza

- Girone D: È crisi Cenisia: per il Pertusa colpo playoff

- Girone E: Corona al Perosa, Cagliero di nuovo re, il Garino torna sotto

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- Coppa Seconda Torino: Ciriè, sei la nuova regina di Torino

- Girone E: Luserna vola in Paradiso

- Verdetti: Atletico Volvera e Valmalone scendono in Terza Categoria

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- Terza Ivrea: Valchiusella sul trono d'Ivrea

- Terza Torino A: Fatal Grugliasco, l'Aviglianese è promossa

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- I verdetti: Apoteosi Alpignano, Carignano ci sei quasi

- Focus Girone B: L'Ivrea cade nel derby, mail Volpiano s'inceppa

- Girone A: Rimonta Biellese, Borgovercelli spera

- Girone B: Montagne russe Aygreville, Crescentinese che colpo

- Girone C: Caselle, che tonfo; Rosta, tempo di all in

- Girone D: Le quattro regine avanti a braccetto

- Girone E: Il ruggito dei Leoni, debacle Real Orione

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Girone D: Alba Calcio, Lo Nano stacca il pass: rimontata la Valenzana