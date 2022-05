Invincibili armate: la classifica delle migliori difese della regione

"Siamo la migliore difesa di tutti". Magari lo si dice tra compagni a fine partita davanti a una birra ghiacciata, ma questa volta vogliamo fare di più. Chi sono davvero le migliori difese del mondo dei dilettanti?

Diamo il via a una nuova rubrica targata Sprint: la top 10 in una determinata statistica non all'interno di un girone, non all'interno di una categoria, ma all'interno di un macro-mondo che coinvolga l'intera regione, senza distinzione di età e senza distinzione tra Eccellenza e Terza Categoria. Si parte, appunto, con le migliori difese: i 10 top reparti in base alla media gol subiti per partita.

10. DINAMO BAGNELLA

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

MEDIA GOL SUBITI: 0,75 A PARTITA

Primo nome a sorpresa nella speciale classifica. La società della piccola frazione di Omegna, nel VCO, si sta giocando la promozione in Prima Categoria con Gravellona San Pietro e Quaronese, tutte e 3 ancora in corsa per la vetta del girone A di Seconda Categoria. Rispetto alle avversarie gli arancioneri condividono il dato migliore sui gol subiti, 18 in 24 gare, forte anche dell'ottimo rendimento davanti (60 gol in 24 presenze). Uno score di tutto rispetto, che rendono i cusiani una delle migliori formazioni della Seconda Categoria. Piccola sbavatura per i dati statistici l'ultima sconfitta incassata contro il Voluntas Suna (1-0), che tra l'altro è costata anche la vetta alla Dinamo.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 24

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL SUBITI: 18

• GOL SUBITI IN CASA: 9

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 7

• PORTA INVIOLATA: 10 volte

9. CITTA' DI COSSATO e CAVOUR

PROMOZIONE GIRONE A e C

MEDIA GOL SUBITI: 0,72 A PARTITA

Appaiate in classifica, unite dallo stesso obiettivo e dalla stessa categoria. Cossato e Cavour volano nei gironi A e C di Promozione, grazie anche e soprattutto alla difesa che ha subito solamente 18 gol in 25 gare disputate. Se da un lato nel girone del Cossato c'è chi ha fatto meglio (niente spoiler!) la formazione di Pino Di Leone è per distacco la miglior difesa della Promozione cuneese, viste le 5 reti subite in meno rispetto a Pedona e Cheraschese. La formazione gialloblù di Forzatti, al momento seconda nel girone A, ha un dato curioso: se la difesa in casa vacilla (14 gol subiti) fuori dalle mura amiche vola con soli 4 gol subiti, che la rende la squadra che ha incassato meno gol in trasferta di tutta la regione.

I NUMERI (COSSATO)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL SUBITI: 18

• GOL SUBITI IN CASA: 14

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 4

• PORTA INVIOLATA: 12 volte

I NUMERI (CAVOUR)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL SUBITI: 18

• GOL SUBITI IN CASA: 8

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 10

• PORTA INVIOLATA: 11 volte

8. LENCI POIRINO

TERZA CATEGORIA PINEROLO

MEDIA GOL SUBITI: 0,71 A PARTITA

Giocarti il campionato ad alti livelli ti porta inevitabilmente a tenere altissima la concentrazione ogni weekend. In un torneo storicamente complicato ed equilibrato come la Terza Categoria di Pinerolo, dove sono 3 le squadre che a una giornata dalla fine possono ancora salire in Seconda, il Lenci Poirino è quella che in difesa sta facendo vedere le cose migliori. 15 gol presi in 21 partite, nettamente meglio di San Luigi Santena e Roletto, che hanno subito quasi il doppio delle reti della formazione di Fioriello. Che tutto ciò possa bastare per la promozione? Dipende dall'ultima giornata.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 21

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL SUBITI: 15

• GOL SUBITI IN CASA: 4

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 11

• PORTA INVIOLATA: 12

7. PSG e VALLORCO

PRIMA CATEGORIA GIRONI D e C

MEDIA GOL SUBITI: 0,64 A PARTITA

Anche in questo caso abbiamo due formazioni appartenenti alla stessa categoria, da due gironi diversi, ma che sono seconde in questa speciale classifica rispetto a delle avversarie dei rispettivi gruppi. A modo loro sia il Vallorco nel girone C che il PSG nel D stanno facendo una stagione pazzesca, essendo ancora in piena lotta non solo per i playoff, ma anche per il primo posto. La formazione di Cuorgnè arriva da una vittoria pesantissima sul Montanaro e al momento viaggia in vetta a +2 sul Gassino, in virtù soprattutto delle 16 reti subite in 25 gare; score analogo per i collinari di Calamita al momento secondi ma comunque a un passo dal Lesna Gold primo. 5 giornate a disposizione per sognare la Promozione.

I NUMERI (PSG)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL SUBITI: 16

• GOL SUBITI IN CASA: 9

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 7

• PORTA INVIOLATA: 13 volte

I NUMERI (VALLORCO)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL SUBITI: 16

• GOL SUBITI IN CASA: 11

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 5

• PORTA INVIOLATA: 14 volte

6. ROSTA

SECONDA CATEGORIA GIRONE D

MEDIA GOL SUBITI: 0,62 A PARTITA

L'assoluta dominatrice del girone D di Seconda Categoria, nonostante ultimamente i biancorossi stiano leggermente vacillando. Squadra che si è dimostrata solida e quadrata, grazie anche a quel reparto difensivo capace di subire 15 gol in 24 partite. La media, già eccellente così, è però "macchiata" dalle ultime due gare, entrambe perse, dove il Rosta ha subito 3 reti (1 dal Real Orione in casa, 2 dal Moderna Mirafiori in trasferta), perdendo sia il vantaggio guadagnato in classifica che qualche posizione nella graduatoria delle migliori difese. La formazione di Quinto deve e può ritrovare lustro puntando proprio sulle proprie certezze.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 24

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL SUBITI: 15

• GOL SUBITI IN CASA: 7

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 8

• PORTA INVIOLATA: 12 volte

5. BRIGA e LESNA GOLD

PROMOZIONE GIRONE A, PRIMA CATEGORIA GIRONE D

MEDIA GOL SUBITI: 0,6 A PARTITA

È il turno di qualche capolista di lusso. Per quanto la distanza da Briga Novarese al quartiere Borgata Lesna di Torino sia tantissima, le formazioni di Likaj e Bonello sono accomunate dalle stesse partite giocate e dagli stessi gol subiti. 15 reti incassate in 25 gare, score di assoluto rispetto che valgono il primo posto rispettivamente nel girone A di Promozione e nel girone D di Prima Categoria. Spalmati in modo leggermente diverso i dati tra casa e trasferta: il Briga subisce di più in trasferta, mentre il Lesna ha i dati maggiormente equilibrati.

I NUMERI (BRIGA)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL SUBITI: 15

• GOL SUBITI IN CASA: 6

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 9

• PORTA INVIOLATA: 13 volte

I NUMERI (LESNA GOLD)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL SUBITI: 15

• GOL SUBITI IN CASA: 8

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 7

• PORTA INVIOLATA: 14 volte

4. LUSERNA

SECONDA CATEGORIA GIRONE E

MEDIA GOL SUBITI: 0,58 A PARTITA

Freschi freschi di campionato vinto, giusto elogiarli con altri dati che inquadrano meglio lo straordinario cammino dei pinerolesi. Vittoria del girone E di Seconda Categoria guadagnata soprattutto nelle ultime giornate, complice la battuta d'arresto netta delle dirette contendenti che hanno lasciato la strada spianata a Ivan Gaydou e soci. Subire 14 reti in 24 gare non è cosa da pochi, considerando che i biancazzurri sono vicini al solo gol subito ogni due gare. Una bella favola che farà valere le sue carte in Prima Categoria il prossimo anno.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 24

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto (già campione)

• GOL SUBITI: 14

• GOL SUBITI IN CASA: 6

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 8

• PORTA INVIOLATA: 12 volte

3. FONDOTOCE

TERZA CATEGORIA VCO

MEDIA GOL SUBITI: 0,523 A PARTITA

La squadra che non ti aspetti, dalla categoria che non ti aspetti. Su tutto il Piemonte, da Domodossola a Ovada, a prendersi la medaglia di bronzo è una frazione di Verbania che si affaccia sul Lago Maggiore e prende il nome, inevitabilmente, dalla presenza del fiume Toce. Il Fondotoce ha numeri da far rabbrividire tutte le big d'Europa, viste le 11 reti subite in 21 gare, che gli valgono il primo posto nella Terza Categoria del VCO. Nonostante ciò il campionato non è ancora chiuso: bisogna giocarsi le ultime tre partite alla morte per vincere il duello con la Pro Vigezzo, appaiata in classifica. Nota di merito doverosa? Il Fondotoce ha la miglior difesa casalinga di tutta la regione, visto che ha subito solo 2 gol in tutto il campionato tra le mure amiche. Pazzesco.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 21

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto (con la Pro Vigezzo)

• GOL SUBITI: 11

• GOL SUBITI IN CASA: 2

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 9

• PORTA INVIOLATA: 11 volte

2. NOVESE

PROMOZIONE GIRONE D

MEDIA GOL SUBITI: 0,520 A PARTITA

Passare da una squadra di una piccola frazione a una squadra Campione d'Italia è un attimo. Il nome, il blasone e la storia che porta con sé la Novese non può che proiettare verso grandi palcoscenici e i biancocelesti sembrano tornati a far veramente paura. Seppur non siano primi nel girone D di Promozione (un solo punto di distanza dalla Luese Cristo prima) la squadra di Greco è la cinicità calcistica fatta a persona: 35 reti fatte e solamente 13 subite in 25 partite, simbolo di un reparto fortissimo che prende decisamente meno gol rispetto alle altre big del gruppo. Resta tutto in mano alla formazione di Novi Ligure, che deve continuare su questi ritmi per tornare in Eccellenza.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL SUBITI: 13

• GOL SUBITI IN CASA: 7

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 6

• PORTA INVIOLATA: 15 volte

1. GASSINO SR

PRIMA CATEGORIA GIRONE C

MEDIA GOL SUBITI: 0,36 A PARTITA

I maestri della difesa, i padroni delle retroguardie, la Grande Muraglia rossoblù. Si sprecano gli aggettivi per la squadra di Filograno, che sta portando avanti un campionato eccellente grazie e soprattutto allo score assurdo di 9 gol subiti in 25 presenze. Per farci capire, il Gassino subisce praticamente un gol ogni 3 gare giocate, dato che la colloca per distacco al primo posto nella classifica delle migliori difese del Piemonte. Altra piccola chicca statistica: il Gassino ha mantenuto la porta inviolata 17 volte su 25, subendo di fatto i primi gol solamente il 31 ottobre nella sfida persa contro il Montanaro. Un applauso meritatissimo a Ignazzi e colleghi di difesa.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL SUBITI: 9

• GOL SUBITI IN CASA: 5

• GOL SUBITI IN TRASFERTA: 4

• PORTA INVIOLATA: 17 volte