Dilettanti e Under 19, festeggiamenti e delusioni nelle anticipazioni del giornale

Ed è così che siamo giunti al termine di Eccellenza e Terza Categoria. Altra carrellata di feste, nonché di incredibili delusioni raccontate negli ultimi 90' della stagione. L'Eccellenza si prepara a playoff e playout e nel mentre anche le altre categorie si avvicinano al rush finale. Non vi resta che immergervi nel giornale che troverete in edicola e nello store online.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 46-47)

- Girone A: In zona Biella piangono due volte

- Girone B: Il Lucento spreca la salvezza diretta

• PROMOZIONE (pagine 48-51)

- Girone A: Guardalinee, miraggio per pochi

- Girone B: Porrini e l'Ivrea rivedono la luce

- Girone C: Match point Cavour: 3 punti ed è festa

- Girone D: Pasciuti-Rolando: colpo Villans

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 52 a 54)

- Girone B: Il Ceversama vince e aggancia il Pontestura

- Girone C: Bruno al 96': zampata Vallorco

- Girone C: Lotta salvezza, impresa CGC Aosta, Cafasse redivivo, sprofondo Mathi

- Girone D: La Pro Collegno come il Real: remuntada salvezza. Chianocco in scioltezza

- Girone D: Impresa Borgata: già retrocessa e batte il Cenisia

- Girone E: San Secondo l'insidia, Blandizzi il condottiero

• SECONDA CATEGORIA (pagina 55)

- Girone D: Rosta in festa: la Prima Categoria è realtà

- Girone C: Valmalone, Rovaretti si gode la sua linea verde

- Girone D: Respect e San Paolo retrocessi in Terza, sorpresa Castiglione

• TERZA CATEGORIA (pagina 56)

- Terza Categoria Pinerolo: Lenci ripreso, goduria Roletto

- Terza Torino C: Campione Robassomero

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 57 a 59)

- Le tre regine: Alpignano meraviglioso, Volpiano senza limiti, Accademia Borgomanero in festa senza giocare

- Nei gironi D-E: Chisola destino in mano, Saviglianese che favola

- Girone A: Arona-Briga, Baveno-Cossato: scontri diretti decisivi

- Girone B: Impresa Quincitava, derby al Vallorco

- Girone C: Playout a rischio, match point BSR

- Girone D: Busca guastafeste, Garino-Albese, è dura

- Girone E: Ovadese sei salvo, Frattoni incubo Mirafiori

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 60)

- Girone B: Il Paradiso è Campione, Bolintis regala il trionfo