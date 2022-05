Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 9 maggio

Sul giornale in edicola da lunedì 9 maggio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 14 pagine tra verdetti di Promozione, calcio giocato, analisi dei momenti clou della giornata, interviste, approfondimenti e molto altro, compresi i tabellini di Under 19 Fascia A.

LE ANTICIPAZIONI

SERIE D

è l'uomo delle prime volte della : all'ultima giornata si gioca i playoff; Il Legnano accede alla post-season, l'Alcione è salvo, tutto il resto si decide in 90 minuti.

UNDER 19 NAZIONALI

cede il primato e se lo riprende, testate e caos tra e ; Scalcinati nella storia della Tritium capolista, mentre la Brianza Olginatese saluta ormai la vetta.

ECCELLENZA

e parlano dell'ottima stagione di e ; Vogherese avanti nei playoff, Base 96 e Sancolombano inguaiate nell'andata playout.

PROMOZIONE

Tutti gli abbinamenti del terzo e quarto turno dei playoff;

e scendono in Prima Categoria, il risorge all'ultimo; Un'autorete salva il Vistarino, l'Assago tiene il Sedriano fuori dai playoff.

UNDER 19 REGIONALI