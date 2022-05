Profeti del gol: la classifica dei migliori attacchi

Si si, belle le difese, ma perché non parliamo dei migliori bomber della regione? Corazzate da 4 gol a partita, formazioni già campioni che non smettono di segnare e divertimento assicurato per chi va a vedere le loro partite: dopo le migliori retroguardie è il momento di celebrare i migliori attacchi.

Per ponderare i numeri evidentemente più alti nelle categorie minori abbiamo scelto di cambiare leggermente il format. La top sarà a 15 squadre, 3 per ogni categoria dalla Terza Categoria all'Eccellenza, senza fare coefficienti o moltiplicatori. Immergiamoci.

ECCELLENZA

3. PRO DRONERO e BORGARO

GIRONE B e A

MEDIA GOL FATTI: 2 A PARTITA

Perfettamente bilanciati. 2 gol a partita, non uno più non uno meno: Pro Dronero e Borgaro si sono ritagliare uno spazio da protagoniste nei rispettivi gironi, grazie di De Peralta da una parte (16 reti) e Orofino dall'altra (13 reti). Anche se l'esito della stagione non è stato felice per i Dragoni di Antonio Caridi (miglior attacco del girone B per distacco), fuori dai playoff per la troppa distanza dal Chisola al secondo posto, per il Borgaro di Beppe Cacciatore la stagione è da incorniciare, visto il secondo posto del girone A e il vantaggio di giocarsi un turno in meno di playoff rispetto a Biellese e Accademia Borgomanero.

I NUMERI (PRO DRONERO)

• PARTITE GIOCATE: 32

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 5° posto

• GOL FATTI: 64

• GOL FATTI IN CASA: 33

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 31

• BEST SCORE: 7 reti fatte in una partita (Castellazzo - Pro Dronero 3-7)

DE PERALTA, ATTACCANTE DELLA PRO DRONERO

I NUMERI (BORGARO)

• PARTITE GIOCATE: 32

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL FATTI: 64

• GOL FATTI IN CASA: 37

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 27

• BEST SCORE: 5 reti fatte in una partita (Dufour Varallo - Borgaro 2-5)

OROFINO, ATTACCANTE DEL BORGARO

2. BIELLESE

GIRONE A

MEDIA GOL FATTI: 2,09 A PARTITA

La grande delusa di questo campionato. Non solo la distanza siderale dal primo posto occupato dallo Stresa e l'uscita dalla lotta promozione diretta con parecchie giornate di anticipo, ma anche la beffa del secondo posto, perso nelle ultime giornate. I bianconeri che furono di Rizzo e al momento sono guidati da Martin Pellerey hanno almeno la medaglia d'argento dell'intera Eccellenza, con una media leggermente più alta dei 2 gol a partita. Protagonisti assoluti Angelo Panatti (19 reti) e Paolo Scienza (13 gol).

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 32

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 3° posto

• GOL FATTI: 67

• GOL FATTI IN CASA: 31

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 36

• BEST SCORE: 5 reti fatte in una partita (Stresa - Biellese 1-5)

1. STRESA

GIRONE A

MEDIA GOL FATTI: 2,15 A PARTITA

Dominatori in tutto e per tutto. Lo Stresa di Rotolo è il miglior attacco dell'Eccellenza, nonché la squadra che ha staccato tutte per distacco nel proprio girone. Un campionato senza storia, confermato dal rendimento spaziale della Scarpa d'oro Edoardo Secci, al primo posto della classifica marcatori con 22 gol fatti. Il ritorno in Serie D è frutto anche e soprattutto del reparto avanzato, che proverà a trascinare i lacuali nella massima categoria dilettantistica.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 32

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 69

• GOL FATTI IN CASA: 34

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 35

• BEST SCORE: 5 reti fatte in una partita (Stresa - Aygreville 5-0)

PROMOZIONE

3. CITTA' DI COSSATO E PRO VILLAFRANCA

GIRONE A e D

MEDIA GOL FATTI: 2,03 A PARTITA

Entrambe in piena corsa per un posto in Eccellenza, entrambe forti del proprio reparto avanzato. Cossato e Pro Villafranca viaggiano a una media di poco superiore ai 2 gol a partita, grazie a un reparto sprovvisto del grande bomber ma comunque estremamente prolifico nel numero di giocatori andati in gol. I biellesi. hanno in Sabin il top scorer (11 centri), ma contano anche Salzano a 10 e un totale di 16 marcatori stagionali; gli astigiani di Bosticco fanno leva su Pasciuti a 10 gol e Monteleone a 9, ma contano la bellezza di tre calciatori (Mingozzi, Rolando e Idahosa) a 6 reti ciascuno.

I NUMERI (CITTA' DI COSSATO)

• PARTITE GIOCATE: 26

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL FATTI: 55

• GOL FATTI IN CASA: 26

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 29

• BEST SCORE: 8 reti fatte in una partita (Sizzano - Cossato 0-8)

I NUMERI (PRO VILLAFRANCA)

• PARTITE GIOCATE: 26

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 3° posto

• GOL FATTI: 55

• GOL FATTI IN CASA: 31

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 24

• BEST SCORE: 6 reti fatte in una partita (Pro Villafranca - Cit Turin 6-0)

2. SANMAURO

GIRONE B

MEDIA GOL FATTI: 2,2 A PARTITA

Solo cose belle a Sanmauro ultimamente. I gialloblù di Vincenzo Piazzoli sono il secondo miglior attacco della categoria, grazie a un reparto che gira bene e che poggia le proprie fortune sul tridente delle meraviglie Fascio, Piroli, Di Vanno. I tre tenori hanno segnato insieme 36 reti, a cui si sommano le 8 di Samuele Chinaglia, 4 ragazzi che stanno ancora una volta ben figurando nel campionato di Promozione. Se il Sanmauro è al momento al comando del girone B è anche per merito loro.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 29

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 64

• GOL FATTI IN CASA: 33

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 31

• BEST SCORE: 5 reti fatte in una partita (Charvensod - Sanmauro 1-5; Sanmauro - Nolese 5-0)

1. IVREA

GIRONE B

MEDIA GOL FATTI: 2,57 A PARTITA

Nonostante il momento critico passato dagli Orange di Andrea Porrini l'Ivrea è a mani basse il miglior attacco della Promozione, distaccandosi e di molto anche dallo Stresa in Eccellenza. Un dato importante per una squadra che ha bisogno di ritrovare la fiducia di un tempo: l'ultima vittoria, quella per 7-0 contro l'ultima in classifica Nolese, può servire per rilanciarsi in ottica primo posto contro un altro ottimo reparto avanzato come quello del Sanmauro di Piazzoli. Anche qui spicca il dato dei 16 marcatori diversi nel corso di tutta la stagione.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 28

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 3° posto

• GOL FATTI: 72

• GOL FATTI IN CASA: 39

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 33

• BEST SCORE: 7 reti fatte in una partita (Ivrea - Nolese 7-0)

PRIMA CATEGORIA

3. CASELETTE e ATL.RACCONIGI

GIRONE D e F

MEDIA GOL FATTI: 2,42 A PARTITA

Due macchine da gol, a prescindere dalla posizione in classifica. Seppur le attuali posizioni di Caselette e Atletico Racconigi sono abbastanza diverse non è diversa l'attitudine al gol, dove sia i neroverdi che per i rossoblù. I valsusini sperano ancora in un posto playoff, seppur la scalata è complicata, ma la coppia d'oro formata da Ceglie e Bertoncello (rispettivamente 12 e 11 gol) può essere una buona carica per le ultime partite di campionato. La formazione di Racconigi è invece in piena corsa per il primo posto (2 soli punti dal San Sebastiano primo) e rispetto ai rivali ha segnato ben 8 reti in più, che rendono l'Atletico il miglior attacco del girone per distacco.

I NUMERI (CASELETTE)

• PARTITE GIOCATE: 26

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 7° posto

• GOL FATTI: 63

• GOL FATTI IN CASA: 33

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 30

• BEST SCORE: 8 reti fatte in una partita (Rapid - Caselette 1-8)

I NUMERI (ATLETICO RACCONIGI)

• PARTITE GIOCATE: 26

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL FATTI: 63

• GOL FATTI IN CASA: 23

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 40

• BEST SCORE: 6 reti fatte in una partita (Stella Maris - Racconigi 2-6; Margaritese - Racconigi 4-6)

2. CEVERSAMA

GIRONE B

MEDIA GOL FATTI: 2,45 A PARTITA

Considerando le partite giocate in meno rispetto alle altre formazioni della Prima il dato del Ceversama è ancor di più da elogiare. Freschi di aggancio in vetta al Pontestura, i biellesi di Modenese segnano quasi due gol e mezzo a partita, frutto delle reti di Andrea Romussi, catalizzatore delle occasioni del suo Ceversama. Un calendario stimolante può essere la prova del 9 per il reparto avanzato biellese, che si preparerà con tutti i propri cannonieri ad affrontare nelle prossime domeniche Pontestura e Gattinara.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 24

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 59

• GOL FATTI IN CASA: 38

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 21

• BEST SCORE: 7 reti fatte in una partita (Ceversama - La Vischese 7-1; Ceversama - Torri Biellese 7-1)

1. ACCADEMIA PERTUSA

GIRONE D

MEDIA GOL FATTI: 2,61 A PARTITA

Gli si può dire tutto, ma a casa di Alessio Ragazzoni ci si diverte eccome. Attualmente l'Accademia Pertusa è al quinto posto del girone D, ma a far clamore per i gialloverdi sono i 68 gol segnati in 26 gare disputate. Un dato in cui sicuramente influiscono i 14 gol di Samuele Buttacavoli e gli 11 di Stefano Lancianese, i migliori bomber con la casacca gialloverde. Seguono poi a ruota altri 17 marcatori diversi, simbolo dell'ottima salute offensiva di cui gode la formazione di via Genova.

BUTTACAVOLI, ATTACCANTE DELL'ACCADEMIA PERTUSA

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 26

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 5° posto

• GOL FATTI: 68

• GOL FATTI IN CASA: 38

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 30

• BEST SCORE: 11 reti fatte in una partita (Accademia Pertusa - Rapid 11-0)

SECONDA CATEGORIA

3. PRO NOVARA e FIANO PLUS

GIRONE B e C

MEDIA GOL FATTI: 2,8 A PARTITA

Iniziano a volare i numeri grossi. Si scende in Seconda Categoria e arrivano i migliori attacchi di tutta la regione: Pro Novara e Fiano Plus si piazzano al terzo posto ex aequo per la Seconda Categoria, vicini alle 3 reti a gara. Le due formazioni ancora in lotta nei gironi B e C sono pronte all'ultimo step per festeggiare la promozione in Prima, poggiano indubbiamente le proprie fortune sulle 70 reti segnate in 25 gare, ponendosi entrambe come i migliori attacchi dei rispettivi gruppi. Nota doverosa di merito a Paolo Solazzo, attaccante del Fiano, capocannoniere del girone C con 24 reti segnate.

I NUMERI (PRO NOVARA)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL FATTI: 70

• GOL FATTI IN CASA: 31

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 39

• BEST SCORE: 8 reti fatte in una partita (San Rocco - Pro Novara 1-8)

I NUMERI (FIANO PLUS)

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 70

• GOL FATTI IN CASA: 33

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 37

• BEST SCORE: 8 reti fatte in una partita (Chambave - Fiano Plus 3-8)

2. POLISPORTIVA FRUGAROLESE

GIRONE H

MEDIA GOL FATTI: 2,89 A PARTITA

I dominatori assoluti della Seconda di Alessandria. Nel girone H non ha avuto rivali la Polisportiva Frugarolese, autrice di un campionato pressoché perfetto portato a casa domenica 1 maggio dopo la vittoria nello scontro diretto contro l'Atletico Acqui: sfiorare i 3 gol a partita in un campionato tosto e più lungo (il girone H ha più squadre, ndr) non è un fattore da poco. E non è finita qui: la Frugarolese può aumentare il proprio score e sognare anche il Double, vista la finale di coppa di Alessandria contro il Predosa fissata tra pochi giorni.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 28

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 81

• GOL FATTI IN CASA: 42

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 39

• BEST SCORE: 8 reti fatte in una partita (Pol.Frugarolese - Pozzolese 8-0)

1. QUARONESE

GIRONE A

MEDIA GOL FATTI: 3,12 A PARTITA

Ufficialmente abbattuto il muro dei 3 gol a partita. Dei veri e propri trattori, che di fatto hanno segnato di meno della Frugarolese (78 reti a 81) ma hanno giocato 3 partite in meno. La Quaronese è già fuori dal discorso primo posto, ma si giocherà la gara secca per la Prima contro la Dinamo Bagnella: un vero e proprio scontro tra titani tra il miglior attacco in assoluto di tutta la Seconda Categoria piemontese e una delle migliori difese di tutta la regione.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 25

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 2° posto

• GOL FATTI: 78

• GOL FATTI IN CASA: 46

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 32

• BEST SCORE: 7 reti fatte in una partita (Quaronese - Mergozzese 7-1; Mergozzese - Quaronese 1-7)

TERZA CATEGORIA

3. ATLETICO ROBASSOMERO

TERZA TORINO GIRONE C

MEDIA GOL FATTI: 3,9 A PARTITA

La Terza Categoria è un micro-mondo a parte. Va detto, prima di iniziare, che ci sono oltre 10 formazioni con una media superiore ai 3 gol a partita, una almeno per girone nei vari comitati provinciali. Ovviamente si parla di un campionato dove i risultati con maggiore distacco sono maggiormente di routine, ma tra le macchine da gol bisogna stipulare il podio delle migliori. Al terzo posto i freschi campioni del girone C di Torino Atletico Robassomero: 78 gol fatti in 20 partite, praticamente 4 reti a gara e pochissime subite (21) a certificare un campionato meritatamente vinto al termine di un duello infuocato contro la Nuova Lanzese. Agli arancioneri di Ferreri va fatto un doveroso applauso per il bel traguardo raggiunto, oltre che per l'ottimo ritmo mantenuto sotto porta grazie anche ai 30 centri di Andrea Panero.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 20

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 78

• GOL FATTI IN CASA: 35

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 43

• BEST SCORE: 10 reti fatte in una partita (Polisportiva Dora - Atletico Robassomero 2-10)

2. MEZZALUNA

TERZA ASTI

MEDIA GOL FATTI: 3,95 A PARTITA

Ci si sposta ad Asti, uno dei gironi più combattuti della Terza. Dove la lotta tra Mezzaluna e Moncalvo imperversa l'attuale capolista si prende lo scettro di secondo miglior attacco della categoria e secondo miglior attacco del Piemonte con i suoi 87 gol in 22 gare. Un percorso praticamente perfetto, reso ancora più bello dalla presenza di piazze importanti come Sca Asti e Annonese a far da contorno a un girone davvero divertente da vedere. Manca solo l'ultimo step per festeggiare: CMC Monferrato e Avis Isola le prossime avversarie.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 22

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 87

• GOL FATTI IN CASA: 51

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 36

• BEST SCORE: 8 reti fatte in una partita (Mezzaluna - Castelnuovo 8-0; Mezzaluna - Sca Asti 8-3)

1. SPORTING CLUB

TERZA TORINO GIRONE B

MEDIA GOL FATTI: 4,4 A PARTITA

Gli unici, in tutta la regione, ad andare oltre (e di molto) la media dei 4 gol a gara. Lo Sporting Club di Moncalieri non solo ha vinto il girone B della Terza di Torino, ma ha anche vinto la nostra speciale classifica sia per la Terza Categoria che per tutte le categorie messe insieme: vera stagione da incorniciare per i rossoblù di Boccardo, che non hanno mai perso nel corso di tutto l'anno concedendo solamente 4 pareggi alle avversarie. 49 gol fatti in casa (quasi 5 a partita!) e 39 in trasferta, stagione record.

I NUMERI

• PARTITE GIOCATE: 20

• POSIZIONE IN CAMPIONATO: 1° posto

• GOL FATTI: 88

• GOL FATTI IN CASA: 49

• GOL FATTI IN TRASFERTA: 39

• BEST SCORE: 10 reti fatte in una partita (Sporting Club - Baldissero 10-1)