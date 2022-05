Stagione 2022/23, ecco i criteri di ripescaggio dall'Eccellenza all'Under 19 Regionale

l Comitato Regionale si porta avanti con il programma per la stagione 2022/23. Nell'ultimo Comunicato Ufficiale sono stati pubblicati i criteri di ammissione ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda Categoria e Under 19 Regionale per le società non aventi titolo. In ordine, per ogni categoria, i criteri di chi potrà presentare la domanda e quali requisiti verranno valutati maggiormente.

ECCELLENZA

Potranno presentare domanda di ammissione al prossimo campionato di Eccellenza le società che non hanno conseguito la promozione in Eccellenza attraverso i playoff e tutte le squadre regolarmente classificate al campionato di Promozione 21/22. Verrano seguiti, in ordine, i seguenti criteri:

a) perdente seconda fase dei Play-off;

b) perdente prima fase dei Play-off;

c) miglior posizione di classifica perdente Play-off;

d) vincente la Coppa Italia Dilettanti;

e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato.

In caso di parità dei requisiti verrà preso in considerazione la classifica del Premio Disciplina 2021/22 e successivamente l'anzianità di affiliazione. Ricordiamo che le società retrocesse non verranno incluse nella graduatoria di ripescaggio a prescindere della domanda. Non verranno prese in considerazione anche le società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive.

PROMOZIONE

Potranno presentare domanda di ammissione al prossimo campionato di Promozione le società che non hanno conseguito la promozione attraverso i playoff e tutte le squadre regolarmente classificate al campionato di Prima Categoria 21/22. Verrano seguiti, in ordine, i seguenti criteri:

a) perdente seconda fase dei Play-off;

b) perdente prima fase dei Play-off;

c) miglior posizione di classifica perdente Play-off;

d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta;

e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato

PRIMA CATEGORIA

Potranno presentare domanda di ammissione al prossimo campionato di Prima Categoria le società che non hanno conseguito la promozione attraverso i playoff e tutte le squadre regolarmente classificate al campionato di Seconda Categoria 21/22. Verrano seguiti, in ordine, i seguenti criteri:

a) perdente seconda fase dei Play-off;

b) perdente primo turno prima fase dei Play-off;

c) miglior posizione di classifica perdente Play-off;

d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta;

e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato

SECONDA CATEGORIA

Potranno presentare domanda di ammissione al prossimo campionato di Seconda Categoria per l'eventuale integrazione dell'organico le squadre regolarmente classificate al campionato di Terza Categoria 21/22. Verrano assegnati, in ordine, i seguenti punteggi per compilare la graduatoria finale:

Classificata al 2^ posto punti 30

Vincente regionale coppa Piemonte Valle d’ Aosta Seconda/terza categoria punti 20

Classificata al 3^ posto punti 15

Classificata al 4^ posto punti 10

Vincente titolo provinciale coppa Piemonte Valle d’ Aosta Seconda/terza cat punti 10

Classificata al 5^ posto punti 5

UNDER 19 REGIONALE

Potranno presentare domanda di ammissione al prossimo campionato di Under 19 Regionale le società regolarmente classificate nel campionato provinciale Under 19 21/22 e nel campionato nazionale Under 19. Verrano assegnati, in ordine, i seguenti punteggi:

Società retrocessa dal Campionato Nazionale Serie D s.s. 21/22 punti 25

perdente gare Play-off punti 25

Classificata al 3^ posto del Campionato under 19 provinciale s.s. 21/22 punti 15

