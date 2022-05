Febbre a 90': gli otto incastri salvezza e le sei combinazioni per il playoff

Febbre a 90’! La 38ª e ultima giornata di campionato di Serie D andrà in scena domenica 15 maggio alle ore 16. Novanta minuti da vivere intensamente, poichè nonostante molti verdetti siano già stati emessi, con Novara in Serie C, Saluzzo, Imperia e Lavagnese in Eccellenza e playoff e playout quasi delineati, viene e verrà il bello (o il brutto) in questi ultimi 90’ della stagione. Con ben 6 soluzioni possibili per l'ultimo posto playoff da assegnare e ben 8 possibili soluzioni del rebus salvezza e ultima 'vittima' al playout. Ognuno faccia il suo gioco...

CORSA PLAYOFF

La griglia è quasi fatta con Sanremese, Casale e Varese ad attendere l’ultima compagna di viaggio. Abbinamenti che vedranno sicuramente di fronte Casale e Città di Varese, da capire solo chi giocherà in casa. Se arriverà davanti il Casale, gara casalinga per i nerostellati. Nel caso di sconfitta (improbabile) col Ligorna e la vittoria del Varese in casa PDHAE, con arrivo a pari punti tra Casale e Varese, vantaggio del campo che si ribalta in virtù del vantaggio negli scontri diretti del Varese. Per l’ultimo posto playoff contro la Sanremese invece, al momento è il Derthona a quota 55 punti la prima candidata ma in corsa ci sono ancora l’incredibile Caronnese a 53 punti, poi Chieri e Bra a 52.

Ultima giornata che vedrà il Derthona in casa del Novara a caccia di punti. Se il Derthona vince resta irraggiungibile e sarà playoff, se invece il Derthona dovesse pareggiare ecco gli scenari possibili. Con Caronnese, Bra e Chieri sullo sfondo. In caso di arrivo a pari punti tra Derthona e Bra, avanti il Bra per il vantaggio negli scontri diretti. Se il Derthona arrivasse a pari con la Caronnese bisognerà invece vedere il saldo della differenza reti in campionato visto che negli scontri diretti tra le due squadre è parità assoluta e dipenderà dalle gare di domenica visto che anche la differenza reti generale al momento è pari (+7 per entrambi) , ma con la Caronnese vincente... In caso di pareggio tra Caronnese e Bra, vittoria del Chieri e sconfitta del Derthona, arrivo a pari tra Chieri e Derthona e avanti il Derthona per un gol negli scontri diretti. Chieri obbligato a vincere in trasferta a Gozzano salendo a 55 punti e sperare. E se arrivasse a pari solo col Derthona si prenderebbe l’ultimo posto in virtù della differenza reti negli scontri diretti. Senza vittoria col Gozzano però, niente calcoli e sogni.

Possibile anche un arrivo a tre squadre a 55 punti con Derthona, Bra e Chieri con la sconfitta del Derthona e le vittorie di Chieri e Bra. In quel caso scatterebbe la classifica avulsa. Che vedrebbe penalizzato il Derthona a favore di Chieri e Bra che avrebbero 7 punti ciascuno e con la differenza reti nell’avulsa a premiare il Chieri.

TUTTE LE COMBINAZIONI E IPOTESI PER L'ULTIMO POSTO PLAYOFF

Ipotesi 1: Il Derthona vince a Novara, Derthona al playoff

Ipotesi 2: Il Derthona perde a Novara e la Caronnese vince col Bra, Caronnese al playoff

Ipotesi 3: Arrivo Derthona e Caronnese a 56 punti

Al playoff la Caronnese per migliore differenza reti, vista la parità nello scontro diretto, nella differenza reti nello scontro diretto, si guarda la differenza reti generale. Al momento perfettamente pari ma per arrivare a 56 punti pari il Derthona deve pareggiare e la Caronnese vincere, portandosi automaticamente in vantaggio nella differenza reti)

Ipotesi 4: Arrivo Derthona e Bra a 55 punti

Al playoff il Bra per vantaggio nello scontro diretto

Ipotesi 5: Arrivo Derthona e Chieri a 55 punti

Al playoff il Chieri per vantaggio nello scontro diretto

Ipotesi 6: Arrivo Derthona, Chieri e Bra a 55 punti

Al playoff il Chieri per migliore differenza reti nella classifica avulsa a tre pur se come punti a pari merito col Bra nel ‘gironzino a tre’.



CORSA SALVEZZA-PLAYOUT

Se il Playoff terrà col fiato sospeso, la corsa per evitare l’ultimo posto al Playout, con conseguente salvezza diretta delle altre rivali ancora in corsa, sarà per cuori molto forti. In teoria ben quattro le squadre coinvolte che diventano due (RG Ticino e Vado), visto che l’Asti avrà comunque il vantaggio nell’ipotetica classifica avulsa con chiunque gli arrivi a pari punti a 47 nel caso dovesse perdere a Fossano (che è già sicuro del playout e ha qualche piccolissima speranza di prendersi l’eventuale vantaggio del campo) così come il Ligorna. Coinvolte quindi Rg Ticino e Vado per l’ultima ‘poltrona’ salvezza e l'ultima squadra sulla graticola del playout insieme al Fossano. E qui comincia il film…



Come detto playout diventati una certezza per il Fossano dopo il pareggio di domenica scorsa a Imperia. La squadra di Viassi potrebbe solo giocarsi il fattore campo. Il Fossano deve vincere e sperare che l’RG Ticino perda a Sanremo raggiungendolo a 44 punti. Arrivando a pari punti, il Fossano avrebbe il vantaggio negli scontri diretti e si guadagnerebbe la sfida decisiva del playout da giocare in casa. Se l’RG pareggia o vince, Fossano in trasferta nel playout (in casa RG Ticino o altro avversario).



Per la compagnia al Fossano in corsa ci sono ancora due squadre: Rg Ticino e Vado con l’Rg Ticino ‘primo indiziato’ ad affrontare il Fossano. Per evitarli, dovrà vincere in casa della Sanremese (impresa non facile vista la prestazione e la vittoria dei liguri col Derthona) e sperare nei risultati degli altri campi. Se l’Rg non vince invece, sarà playout col Fossano: in caso di pareggio manterrebbe il vantaggio del campo, in caso di sconfitta e vittoria del Fossano, come detto, si giocherà a Fossano. Quindi, se l’RG Ticino vince e sale a 47 punti tanti gli scenari ma quasi sempre con l’RG Ticino al playout. Tranne in uno: l’arrivo a pari punti a 47 punti, solo tra Rg e Vado. In tutte le altre ipotesi RG al playout.



Al Vado basterà un punto per evitare conteggi e ipotesi. Salendo almeno a 48 punti sarebbero irraggiungibili dall’RG anche se i novaresi vincessero con la Sanremese. In alternativa via ai calcoli e agli incroci possibili. Il Vado, sconfitto dall’RG nell’ultima giornata, ha perso il vantaggio negli scontri diretti coi novaresei e in caso di arrivo a pari a 47 punti solo con i novaresi, si salverà l’RG Ticino. Quindi per il Vado fondamentale fare un punto in casa con il Sestri Levante per togliersi dai dubbi. Se invece arriverà la sconfitta dovrà sperare che l’RG Ticino non vinca a Sanremo. Altrimenti sarà playout.



Ricapitolando: in un ipotetico arrivo a tre o a quattro squadre a 47 punti (RG, Vado, Asti e Ligorna) andrebbe al playout l’RG Ticino per la classifica avulsa: con RG a 6 punti a pari col Ligorna ma con differenza reti peggiore mentre salvi Asti e Vado con 10 e 8 punti. Se invece sarà arrivo a tre tra RG e gruppo a scelta con Asti, Vado o Ligorna, sempre RG Ticino al playout. Discorso diverso in caso di parità a due squadre per l’RG Ticino. A 47 punti a parità con il Vado, novaresi in vantaggio (persa una gara 1-0 ma vinta l’altra 2-0) e salvi. Se invece l’RG arriverà a pari col Ligorna, Ticino al playout (vittoria 3-0 dei liguri all’andata e 0-0 al ritorno). Stesso discorso per un arrivo ipotetico a pari punti solo con l’Asti: galletti salvi per la differenza reti generale (pari gli scontri diretti). Buona visione…

TUTTE LE IPOTESI E COMBINAZIONI PER IL POSTO PLAYOUT-SALVEZZA

Ipotesi 1: RG Ticino non vince in casa della Sanremese

Al play out RG Ticino. Contro il Fossano (gara in casa dell’RG Ticino, unica possibilità per il Fossano di giocare in casa il playout è vincere con l’Asti e sperare che l’RG Ticino perda. In caso di arrivo a pari punti a 44 tra RG Ticino e Fossano, si gioca in casa del Fossano)

Ipotesi 2: Arrivo Rg Ticino-Vado pari a 47 punti

Al playout il Vado per differenza reti sfavorevole nello scontro diretto

Ipotesi 3: Arrivo RG Ticino-Ligorna pari a 47 punti

Al playout RG Ticino per svantaggio nello scontro diretto

Ipotesi 4: Arrivo RG Ticino-Asti pari a 47 punti

Al playout RG Ticino per svantaggio nello scontro diretto

Ipotesi 5: Arrivo RG Ticino, Vado, Ligorna e Asti pari a 47 punti

Al playout RG Ticino per classifica avulsa e peggiore differenza reti sul Ligorna (Asti 10 punti, Vado 8, RG e Ligorna 6 ma con i liguri a +2 nella differenza reti e RG a -1)

Ipotesi 6: Arrivo RG Ticino, Vado e Ligorna pari a 47 punti

Al playout RG Ticino per classifica avulsa

Ipotesi 7: Arrivo RG Ticino, Vado e Asti pari a 47 punti

Al playout RG Ticino per classifica avulsa

Ipotesi 8: Arrivo RG Ticino, Ligorna e Asti pari a 47 punti

Al playout RG Ticino per classifica avulsa