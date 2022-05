Per i lettori del giornale una convenzione esclusiva

Sei un appassionato di fitness e ti alleni almeno 3 volte alla settimana? Sei uno studente o un lavoratore con poco tempo a disposizione? Ti piace seguire i corsi di gruppo o forse ai corsi preferisci gli allenamenti in gym floor o outdoor?

Qualunque sia il tuo stile di vita, abbiamo la soluzione giusta per te!

Approfitta del mese di aprile per tornare a pensare a te e al tuo benessere!

Vieni a trovarci entro il 31/5 e ti regaliamo fino a 2 mesi di abbonamento!

Inoltre se vieni con un amico i vantaggi aumentano!

Cosa aspetti? Vieni a trovarci.

Virgin Active, dal 2005 leader mondiale nel settore fitness, offre numerose attività, diversificate e specifiche per ogni tipo di esigenza, che consentono il miglioramento della persona a 360°, toccando ogni sfera dell'allenamento funzionale ideale.

Allenare forza, equilibrio, stabilità e resistenza non è mai stato così facile.

Non si tratta solo di allenarsi in una sala pesi all’avanguardia: l'allenamento può essere svolto ovunque e con modalità differenti, come avviene in gym floor, o seguendo una corso fitness di gruppo, o semplicemente nelle piscina interne ed esterna.

La sala pesi consente di approcciarsi al classico allenamento con macchinari isotonici e pesi liberi; negli studios è possibile divertirsi cimentandosi in diverse tipologie di lezioni fitness, arrivando ad offrire fino a 150 corsi a settimana; la vasca interna è suddivisa in 5 corsie, per una profondità di 1,20 m e consente a tutti gli utenti di praticare attività natatoria e corsi in acqua; infine la zona esterna a disposizione dai soci di Virgin Active, che consente di accedere a due aree differenti: il solarium, spazio verde attrezzato con lettini in cui è possibile godere del sole e rilassarsi, e la vasca esterna, piscina con getti d'acqua e fontana a cielo aperto.

Si affaccia inoltre sulla zona vasche, la SPA, area di completo relax ideale per il recupero post workout o per qualche momento di pura serenità.

Approcciarsi all'allenamento senza sapere cosa fare e come farlo al meglio è impossibile, in quanto ogni nostro servizio contempla la presenza di Personal Trainer, Gym Trainer, istruttori fitness, assistenti di sala pesi e altre figure altamente specializzate, che aiutano il socio in qualsiasi momento della sua esperienza presso i club.