Storiche promozioni e pomeriggi indimenticabili: le anticipazioni del giornale per Dilettanti e Under 19

Per qualcuno è già iniziato il post season, per altri è finalmente l'ora della festa, per altri ancora è meglio rimandare a domenica prossima. Tante realtà diverse per un weekend incredibile, che nel mentre ha anche decretato le 8 formazioni di Under 19 che si contenderanno il titolo regionale e le 4 di Under 18 qualificate alle semifinali. Qualche anticipazione sul giornale in edicola da lunedì 16 maggio.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA e TERZA CATEGORIA (pagina 49)

- Primo turno playoff Eccellenza: Vanno avanti Accademia Borgomanero e Cuneo Olmo

- Spareggio Terza Pinerolo: Zona Cesarini drammatica, ma la Lenci ha mille vite: niente lieto fine per il Roletto

• PROMOZIONE (pagine 50-53)

- Girone A: La prima esulterà, la seconda lo farà al 50%

- Girone B: Alpignano e Sanmauro fuga eccellente

- Girone C: Caputo esonerato, Pronino si dissocia

- Girone D: Remuntada Pastorfrigor e Villan's

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 54 a 56)

- Girone B: Che duello tra Junior e Ceversama!

- Girone C: Bosconerese a rischio playout

- Girone C: Bajo Dora redivivo, Mathi Lanzese KO, Lotta serrata in fondo

- Girone D: Pamato il trascinatore: carica finale Cenisia

- Girone D: In casa il Caselette è una corazzata, Pertusa sconfitto

- Girone E: Palumbo infermabile, Perosa trono ceduto, Villastellone KO amaro

• SECONDA CATEGORIA (pagina 57)

- Girone C: Il Fiano riscrive la storia: è Prima Categoria

- Goleador: Trapani e soci, un'annata da bomber

- Il caso: Respect - Rosta sospesa al 30' della ripresa: spinta all'arbitro

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 58 a 60)

- Le ultime regine: Chisola goleada e festa, Savigliano sei magica

- Raffronto delle seconde: La Biellese fa la differenza, Ivrea e Quincinetto beffate

- Girone A: Briga, che rischio; Oleggio, che Beffa

- Girone B: Farinella saluta il Saba: addio dopo 5 anni

- Girone C: Il BSR manca il KO, Rivoli già retrocesso

- Girone D: Carignano KO ma salvo, Pedona condannato

- Girone E: Miracolo Savio Asti, male Mira-Cenisia

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 61)

- Fase nazionale: Obiettivo 5 giugno: ecco la strada dei Campioni

- Arona-Mirafiori: Negri fa volare le Aquile, Mirafiori finale amaro

- Paradiso-Gattinara: Azzolina, la corsa continua: finisce il sogno Gattinara

- Bruinese-Alba Calcio: Pasciuti la ribalta: sfuma il sogno Alba

- Acqui-San Secondo: Malvicino straripante, San Secondo disarmato