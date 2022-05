Dilettanti e Under 19, tutte le anticipazioni del giornale del 23 maggio

Sul giornale in edicola da lunedì 23 maggio, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 8 pagine tra verdetti di Serie D, playoff e playout di Promozione e Under 19, calcio giocato, analisi dei momenti clou della giornata, interviste, approfondimenti e molto altro.

LE ANTICIPAZIONI

SERIE D

Casatese e Legnano in finale di playoff, mentre il Sangiuliano fa tris all'esordio nella Poule Scudetto;

La Tritium stravince, ma non riesce a evitare la retrocessione; giù anche il Caravaggio.

UNDER 19 NAZIONALI

Alcione di testa, Caronnese di poker: ecco le semifinali playoff;

Impresa Virtus Ciserano Bergamo, adesso c'è la Tritium per l'ultimo atto.

ECCELLENZA

Il presidente Basilico sulla retrocessione della Base 96 : «Nessun dramma, ripartiremo dai giovani»;

Speranza Agrate, per il post-Pizzi c'è Altarelli: «Servirà gente positiva per sfruttare la delusione di quest'anno»;

In casa Ciliverghe si riparte da Crotti: «Vogliamo tornare a lottare per qualcosa di importante».

PROMOZIONE

Virtus Binasco e Club Milanese avanti di remuntada, la salvezza del Bressana è da film;

In pagina tutti i verdetti dei playoff e dei playout.

UNDER 19 REGIONALI