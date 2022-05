Nelle feste di mezzo Piemonte: le anticipazioni di Dilettanti, Under 19 e Under 18

Lo ammettiamo, questa settimana ci siamo "imbucati" a un po' di feste. Tra promozioni, salvezze, playoff vinti e quarti di finale messi in saccoccia abbiamo raccolto gioie e dolori in un weekend incredibile, che ritroverete negli articoli sul giornale e sul sito di questa pazzesca settimana. Non vi resta che immergervi nell'edizione di questa settimana.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA (pagine 40-41)

- Girone A - playoff: Borgaro-Borgomanero, Bianco e Orofinio dal dischetto decidono la sfida

- Girone A - playout: Verbania-LG Trino, Oliva il realista, avanti i giovani e salvezza

- Girone B - playoff: Chisola pensiero stupendo: Vinovo gongola

- Girone B - playout: CBS fa il diavolo a quattro, Ricondazo Lucento

• PROMOZIONE (da pagina 42 a 45)

- Girone A: A 180' dalla fine necessari i nervi saldi

- Girone B: Sanmauro a un passo dalla storia

- Girone C: Sua Eccellenza Cavour: gloria giallorossa

- Girone D: Luese e Novese specialiste dell'1-0

• PRIMA CATEGORIA (da pagina 46 a 48)

- Girone B: Che duello tra Junior e Ceversama; Torri retrocesse

- Girone C: Mathi poker d'orgoglio, CGC Aosta no stop, Cafasse, ora è dura

- Girone C: Trappolone a Bosconero

- Girone D: Lesna schiacciasassi, Caduta PSG a Collegno, Colpo playoff Cenisia

- Girone E: Inzitari decisivo, solo gol pesanti, Pinasca in vetta

- Girone E: Palumbo fa impazzire, a Garino per la storia

• UNDER 19 REGIONALE (da pagina 50 a 52)

- Quarto di finale 1: Lorenzo "Il Magnifico" Linsalata show, I rossoneri surclassano gli Ottina boys

- Quarto di finale 2: Zappalà ed il suo magico mancino, Critelli-Lamaj, doppia connection

- Quarto di finale 3: Exurgit, magica Saviglianese: ancora un altro tassello alla favola

- Quarto di finale 4: Volpiano-Venaria, spettacolo in campo, ma animi tesi: il capitano infiamma i tifosi ospiti

- Verso il secondo playout: Cenisia chiamato alla conferma; Rosta e Busca, a voi l'impresa

- Playout girone C: Tamburini che show, Paradiso ai provinciali

- Playout girone D: Il derby va all'Albese, Area Calcio KO amaro

- Playout girone D: Busca meraviglioso, Pedona fa harakiri

- Playout girone E: Rossi alla Pablito, Arduca illude i suoi

- Playout girone E: Fratelli Amaradio show, Novese all'ultimo atto

• UNDER 18 REGIONALE (pagina 53)

- Semifinale 1: Malvicino cala il poker e ipoteca la finale: i termali dominano e sgretolano il Paradiso

- Semifinale 2: Tra Bertoli e Pasciuti nessuno si fa male, Martini e Aloj due dighe: giochi rimandati