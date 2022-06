Scusi, per il mare? Macché, ci sono le anticipazioni del giornale per Dilettanti e Under 19

Niente vacanze per Sprint e Sport, o per lo meno niente mare: qualche viaggio siamo pronti a farlo, ma nelle feste promozioni e playoff di mezza regione (e non solo). E allora non potete far altro che immergervi nelle anticipazioni del giornale per quanto riguarda Dilettanti, Under 19 e Under 18.

Ecco tutti gli argomenti che troverete sul giornale

• ECCELLENZA PLAYOFF (pagina 27)

- Playoff Borgaro: Borgaro sconfitto ma pronto a riprovarci

- Playoff Chisola: Re Rzq verso il Gran Sasso: Chisola pazzesco

• PROMOZIONE (pagine 28-31)

- Girone A: Sua maestà il Briga trova il paradiso

- Girone B: Messineo eroico, Pianezza salvo

- Girone C: Villarbasse, la speranza resta viva

- Girone D: Cristo si è fermato in Eccellenza

• PRIMA CATEGORIA (pagine 32-34)

- Girone B: Ceversama-Junior, ecco lo spareggio: i playoff sono tabù

- Girone E: Magico Pinasca: è Promozione

- Girone E: Perosa deluso, Barracuda con il Pralormo ai playout

- Girone D: Lesna Promozione Gold: Marco Bonello is on fire

- Girone D: Impresa Calabrò: Chianocco salvo e River ai playout

- Girone C: Colleretto da playoff, Cafasse-Bajo Dora sfida da una poltrona per due

• COPPA PRIMA CATEGORIA - UNDER 18 (pagina 35)

- Coppa Prima Categoria, finale: Gattinara meravigliao, coppa a casa: Porcelli e Iaria abbattono il Tre Valli

- Under 18 fase nazionale: Festa al Mestre, ora la Varesina. Acqui sei l'orgoglio del Piemonte

• SECONDA CATEGORIA (pagina 36)

- Le feste della categoria: Ciriè torna all'antico, prima volta per il Moderna

- Playoff Girone E: Il Giaveno Coazze torna in Prima Categoria dopo tre anni

• UNDER 19 REGIONALE (pagine 37-38)

- Semifinale 1: Lamaj spacca la porta, Mastrapasqua è magico: l'Alpignano va in finale, Saviglianese da applausi

- Semifinale 2: Savva spacca la partita, Ceschin è una maledizione: il Volpiano non muore mai, ma è harakiri totale CBS