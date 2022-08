Gironi Dilettanti, tutto definito dall'Eccellenza all'Under 19

Niente più ipotesi, solo certezze: i gironi della stagione 2022/2023 dei Dilettanti sono ufficiali. I tre grupponi da 18 squadre d'Eccellenza, i sei da 16 di Promozione e i cinque da 14 dell'Under 19 Fascia A sono stati presentati dal Comitato Regionale Lombardia, che ha risolto le incertezze relative ai numerosi cambi d'organico delle tre categorie, per le quali ora si aspetta solo di scoprire i calendari.

ECCELLENZA

Guardando la conformazione finale dei gironi possiamo dire che con la nostra prima ipotesi siamo andati molto vicino al quadro finale. Nel Girone A, infatti, le uniche differenze sono rappresentate dalle comasche Castello Cantù e Pontelambrese al posto di Leon e Club Milanese, andando così a rompere quel filo conduttore del lago che ci eravamo immaginati per il gruppo B. In quest'ultimo, quello che era soggetto a più manovre possibili vista la centralità geografica, si aggiungono altre due novità, ovvero la presenza di Valcalepio e Forza e Costanza, che prendono il posto di Caravaggio e Luisiana. Quest'ultime completano il quadro di un Girone C che conferma la nostra ipotesi di spostamento di Offanenghese e RC Codogno, oltre all'ingresso delle neopromosse Soncinese e Soresinese. Poche inversioni, dunque, che ci regalano un Girone A ricco di novità rispetto all'ultimo anno anche grazie agli arrivi di Muggiò, Solbiatese, Virtus Binasco e Vis Nova, mentre il B si prospetta quello delle grandi trasferte da Olginate fino a Pradalunga.

GIRONE A

Accademia Pavese, Ardor Lazzate, Calvairate, Castello Cantù, Club Milano, Gavirate, Magenta, Muggiò, Oltrepò, Pavia, Pontelambrese, Sestese, Solbiatese, Verbano, Vergiatese, Virtus Binasco, Vis Nova, Vogherese.

GIRONE B

AlbinoGandino, AltaBrianza, Brianza Olginatese, Cisanese, Club Milanese, Forza e Costanza, Lemine Almenno, Leon, Luciano Manara, Mapello, Pradalunghese, San Pellegrino, Scanzorosciate, Trevigliese, Tritium, Valcalepio, Vertovese, Zingonia Verdellino.

GIRONE C

Atletico Castegnato, Bedizzolese, Caravaggio, Carpenedolo, Castiglione, CazzagoBornato, Ciliverghe, Darfo Boario, Luisiana, Offanenghese, Ospitaletto, Prevalle, RC Codogno, Rezzato, Rovato, Soncinese, Soresinese, Vobarno.

PROMOZIONE

Con più squadre da incastare era lecito aspettarsi qualche errore in più rispetto all'Eccellenza nella nostra ipotesi di tre settimane fa, anche se alla fine sono pochi gli spostamenti da fare. Nel Girone A le sole Baranzatese e Solese prendono il posto di Pontevecchio e Rhodense, che finiscono nel gruppo F, denominato E nella nostra previsione. Gli ultimi due raggruppamenti erano infatti i più complessi da decifrare, ma alla fine si sono rivelati una specie di fusione l'uno dell'altro, con le azzeccate novità chiamate Cinisello, CG Bresso e Sancolombano nel primo (E), e Frog Milano, Rhodense e Settimo Milanese insieme nel secondo (F). Corretti al 100% invece sia il Girone B, dove la rappresentanza della zona laghi aumenta grazie a Calolziocorte, Costamasnaga, Galbiate e Missaglia Maresso, che il gruppo C, con il BM Sporting in costante gita in terra bergamasca, mentre nel D l'unico cambiamento è la Castellana al posto del Romanengo, rimasto nell'E.

GIRONE A

Accademia Inveruno, Aurora CMC, Baranzatese, Base 96, Besnatese, Cas, Esperia Lomazzo, FBC Saronno, Ispra, Lentatese, Mariano, Meda, Morazzone, Solese, Universal Solaro, Valleolona.

GIRONE B

Arcellasco, Biassono, Calolziocorte, Casati Arcore, Cavenago, ColicoDerviese, Concorezzese, Costamasnaga, Galbiate, GrentArcadia, Lissone, Missaglia Maresso, Nuova Sondrio, Olgiate Aurora, Speranza Agrate, Vibe Ronchese.

GIRONE C

ACOS Treviglio, Almè, Aurora Seriate, Azzano, BM Sporting, Cividatese, Colognese, Falco, Fiorente Colognola, Gavarnese, Juventina Covo, Olimpic Trezzanese, Pagazzanese, San Paolo D'Argon, Sport Casazza, Torre de Roveri.

GIRONE D

Asola, Borgosatollo, Calcio Pavonese, Castellana, Cellatica, FC Marmirolo, Governolese, La Sportiva Ome, Lodrino, Nuova Valsabbia, Orceana, Pro Palazzolo, San Lazzaro, Suzzara, Vighenzi, Voluntas Montichiari.

GIRONE E

Casalpusterlengo, Castelleone, Cinisello, CG Bresso, Città di Segrate, Landriano, Paullese, Romanengo, Sancolombano, Senna Gloria, Scannabuese, Settalese, Tribiano, Union Calcio Basso Pavese, Villa, Vistarino.

GIRONE F

Accademia Vittuone, Assago, Barona Sporting, Bressana, Casteggio, Città di Vigevano, Frog Milano, La Spezia, Pontevecchio, Rhodense, Robbio Libertas, Rozzano, Sedriano, Settimo Milanese, Vighignolo, Viscontea Pavese.

UNDER 19 FASCIA A

Per concludere, spazio all'Under 19, dove i dubbi erano più di qualcheduno, anche se rispetto alla nostra previsione non sono troppe le pedine da spostare. Partendo dal Girone A, il Club Milano resta, invece di andare come avevamo ipotizzato nel gruppo B, e prende il posto della Lentatese, che non segue le orme dell'Ardor Lazzate e rimane nel suo vecchio raggruppamento. Nel B si registrano invece i maggiori cambiamenti, come da previsione vista la numerosa rappresentanza tra Monza e i laghi e la quasi simbiosi già in questa stagione con il Girone C. Il primo errore nella nostra ipotesi è infatti una semplice inversione da fare tra Cologno e Luciano Manara, con il primo che lascia il gruppo C per andare nel B e i Bersaglieri che restano invece nello stesso campionato di quest'anno. Seconda inversione da adoperare è quella tra Calvairate e Centro Schuster, con i campioni in carica che rimangono nel raggruppamento B e i cugini neroverdi che finiscono nell'E. Terza e ultima revisione la già citata permanenza della Lentatese, che soffia così il posto che avevamo assegnato al Segrate, spostato nell'E. Passando al Girone C, l'inversione Cologno-Manara è l'unica sorpresa, mentre è confermata la nostra ipotesi degli arrivi di Ars Rovagnate, Leon e Tritium. Nel gruppo D l'unica novità è la Soresinese, aggiunta all'organico solo settimana scorsa e inserita in quello «slot da impostore» che avevamo affibbiato al Codogno, rimasto nel Girone E orfano del Brera, non iscritto. Proprio quest'ultimo raggruppamento vede il pronosticabile arrivo del Città di Vigevano, oltre ai già citati Segrate e Schuster, nella nostra ipotesi al posto di Club Milano e Calvairate.

GIRONE A

Accademia Vittuone, Ardor Lazzate, Aurora CMC, Canegrate, Club Milano, Corbetta, Gavirate, Morazzone, Rhodense, Sedriano, Settimo Milanese, Solbiatese, Union Villa Cassano, Universal Solaro.

GIRONE B

Arcellasco, Biassono, Bresso, Calvairate, Castello Cantù, Cinisello, Cologno, Juvenilia, La Dominante, Lentatese, Mariano, Sesto 2012, Villa, Vis Nova.

GIRONE C

AlbinoGandino, Ars Rovagnate, Brianza Olginatese, Cisanese, Fiorente Colognola, Gorle, Lemine Almenno, Leon, Luciano Manara, Mapello, Pozzuolo, Scanzorosciate, Speranza Agrate, Tritium.

GIRONE D

Bedizzolese, Caravaggio, Carpenedolo, Castellana, CazzagoBornato, Ciliverghe, Darfo Boario, Governolese, Offanenghese, Orceana, Ospitaletto, Soresinese, Trevigliese, Vighenzi.

GIRONE E

Accademia Pavese, Assago, Barona Sporting, Casalpusterlengo, Centro Schuster, Città di Segrate, Città di Vigevano, Club Milanese, La Spezia, RC Codogno, Rozzano, Sancolombano, Tribiano, Vogherese.