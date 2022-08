Coppa Lombardia, definiti tutti i gironi e le date dall'Eccellenza all'Under 19

A due giorni di distanza dall'ufficialità dei gironi della stagione 2022/2023, il Comitato Regionale Lombardia ha reso noto il tabellone e le date della Coppa Italia Lombardia. Per Eccellenza e Promozione si parte sabato 27 agosto, una settimana prima del campionato, che inizierà il 4 settembre, mentre in Under 19 l'appuntamento con la prima uscita stagionale è previsto per sabato 3 settembre, con il campionato che in Fascia A aprirà i battenti soltanto da sabato 17 settembre.

ECCELLENZA

LE DATE:

Sabato 27 agosto , martedì 30 agosto e mercoledì 14 settembre in campo i 16 gironi; Mercoledì 12 ottobre gli ottavi di finale; Mercoledì 16 novembre i quarti di finale; Giovedì 8 dicembre l'andata delle semifinali; Domenica 18 dicembre il ritorno delle semifinali; Venerdì 6 gennaio la finale.

I GIRONI: Ardor Lazzate, Club Milano, Verbano; Castello Cantù, Gavirate, Magenta; Club Milanese, Sestese, Solbiatese; Calvairate, Pontelambrese, Vergiatese; AltaBrianza, Brianza Olginatese, Cisanese, Vis Nova; Mapello, Leon, Luciano Manara; CazzagoBornato, Lemine Almenno, San Pellegrino; Rovato, Scanzorosciate, Valcalepio; AlbinoGandino, Cast Brescia, Forza e Costanza, Pradalunghese; Darfo Boario, Vertovese, Ospitaletto; Bedizzolese, Ciliverghe, Prevalle, Vobarno; Carpenedolo, Castiglione, Rezzato, Soncinese; Caravaggio, Offanenghese, Soresinese, Tritium; Muggiò, Trevigliese, Zingonia Verdellino; Luisiana, Pavia, Virtus Binasco, Vogherese; Accademia Pavese, RC Codogno, Oltrepo.



PROMOZIONE

LE DATE:

Sabato 27 agosto , martedì 30 agosto e mercoledì 14 settembre in campo i 32 gironi; Mercoledì 12 ottobre i sedicesimi di finale; Mercoledì 16 novembre gli ottavi di finale; Domenica 18 dicembre i quarti di finale; Mercoledì 1 marzo l'andata delle semifinali; Mercoledì 15 marzo il ritorno delle semifinali; Sabato 1 aprile la finale.

I GIRONI: Cas, Esperia Lomazzo, Ispra; Aurora CMC, Lentatese, Morazzone; Besnatese, FBC Saronno, Meda; Mariano, Universal Solaro, Valleolona; Accademia Inveruno, Base 96, Rhodense; Baranzatese, Lissone, Pontevecchio; Accademia Vittuone, Biassono, Solese; CG Bresso, Sedriano, Speranza Agrate; Cinisello, Concorezzese, Missaglia Maresso; Arcellasco, Casati Arcore, Costamasnaga; Calolziocorte, ColicoDerviese, Nuova Sondrio; Galbiate, GrentArcadia, Vibe Ronchese; Almè, Cavenago, Olgiate Aurora; Azzano, Colognese, Olimpic Trezzanese; Fiorente Colognola, Gavarnese, Sport Casazza; Falco, Pro Palazzolo, San Paolo d'Argon; Aurora Seriate, La Sportiva Ome, Torre de Roveri; Cellatica, Lodrino, Nuova Valsabbia; Castellana, Vighenzi, Voluntas Montichiari; FC Marmirolo, Governolese, Suzzara; Asola, Borgosatollo, San Lazzaro; Calcio Pavonese, Juventina Covo, Orceana; ACOS Treviglio, Cividatese, Romanengo; BM Sporting, Pagazzanese, Settalese; Landriano, Tribiano, Villa; Città di Segrate, Paullese, Union Calcio Basso Pavese; Sancolombano, Scannabuese, Vistarino; Casalpusterlengo, Castelleone, Senna Gloria; La Spezia, Rozzano, Viscontea Pavese; Bressana, Casteggio, Frog Milano; Barona Sporting, Città di Vigevano, Settimo Milanese; Assago, Robbio Libertas, Vighignolo.



UNDER 19 FASCIA A