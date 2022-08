Calendario Dilettanti, tutte le date della stagione 2022/2023

Adesso il quadro della regular season è completo. Dopo aver ufficializzato i gironi sia dei campionati che di Coppa, il Comitato Regionale Lombardia ha presentato il calendario della stagione 2022/2023. Tutto pronto dunque per Eccellenza e Promozione, mentre le date dell'Under 19 Regionale si sapranno giovedì 1 settembre per la Fascia A e giovedì 25 agosto per la Fascia B.

ECCELLENZA

Rispetto all'ultima stagione, complicata dal rinvio di tutto gennaio, si spera di riuscire a tirare un po' di più il fiato. L'avvio del campionato previsto per domenica 4 settembre, due settimane in anticipo rispetto all'anno scorso, permette infatti di dilazionare meglio le 34 giornate che attendono tutti e tre i gironi, diminuendo i turni infrasettimanali. Basti pensare che nel vecchio Girone B, l'unico già a quota 18 squadre, nell'ultima stagione, anche a causa del già citato stop di inizio 2022, si è giocato per ben 6 mercoledì, ridotti ora a 3. Tra il 4 settembre e domenica 11 dicembre, ultima giornata del girone d'andata, si scenderà infatti in campo anche mercoledì 28 settembre e mercoledì 2 novembre con gli anticipi della 16esima e della 17esima giornata. Nel 2023, invece, l'avvio del ritorno è fissato per domenica 15 gennaio (anticipo della 16esima giornata di ritorno), con un turno infrasettimanale mercoledì 29 marzo (anticipo della 17esima giornata di ritorno) e una pausa il 9 aprile per Pasqua, saltata quest'anno vista la decisione di recuperare un'intera giornata tra sabato e Pasquetta. Dopo questo stop si tira dritto fino all'ultima giornata di campionato: domenica 7 maggio.

PROMOZIONE

Il piano è chiaro: evitare i turni infrasettimanali. Una missione fallita nell'ultima stagione visto lo stop di gennaio, che ha costretto a recuperare due giornate a marzo e di circumnavigare Pasqua giocando subito prima o subito dopo. Quest'anno, a meno di qualche imprevisto, non sono segnati dei mercoledì sul calendario di Promozione, che prevede l'inizio del campionato domenica 4 settembre e la fine del girone d'andata domenica 11 dicembre. Nel 2023 si torna in campo una settimana dopo l'Eccellenza, ovvero domenica 22 gennaio, e si gioca fino al 2 aprile, poi pausa pasquale e infine sprint di 4 turni fino a domenica 7 maggio, ultima giornata di campionato.