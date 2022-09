I match imperdibili del weekend: ritorno al campionato

Finalmente si torna in campo. Eccellenza, Promozione e Prima Categoria inaugurano ufficialmente la stagione, così come la Primavera 2. continuano, per giovanili e Scuola calcio, il SuperOscar e il Grande Slam. In Under 19 ci saraanno le finali SuperOScar, nelle altre categorie i quarti di finale.

Un fine settimana ricchissimo di pieno calcio. Ecco le partite che seguiremo sul campo. Al termine della gara, partita tabellino e pagelle sulla nostra App o nel giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi approfondimenti.

PRIMAVERA 2: Monza-Alessandria

SERIE D: Chisola-Vado

UNDER 17 A-B: Juventus-Modena

ECCELLENZA-GIRONE A: Pro Eureka-RG Ticino

ECCELLENZA-GIRONE B: Giovanile Centallo-Luese Cristo

PROMOZIONE-GIRONE C: Carignano-PancalieriCastagnole

PROMOZIONE-GIRONE D: Atletico Torino-Pastorfrigor Stay

PRIMA CATEGORIA-GIRONE B: Palazzolo-Montanaro

PRIMA CATEGORIA-GIRONE B: Virtus Vercelli-Quaronese

PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Ciriè-Torinese

PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Spazio Talent Soccer-Collegno Paradiso

COPPA SECONDA E TERZA: Nuova Lanzese-Leinì

TORNEI GIOVANILI

SUPEROSCAR-UNDER 19: Semifinali e Finali

SUPEROSCAR-UNDER 17, 16, 15, 14: Terza giornata del girone e quarti di finale

GRANDE SLAM-UNDER 17, 16, 15, 14: Terza giornata del girone e quarti di finale

SUPEROSCAR-ESORDIENTI e ESORDIENTI B: Terza giornata del girone e PlayOff

SUPEROSCAR-PULCINI e PULCINI B: Terza giornata del girone e seconda fase eliminatoria

GRANDE SLAM-ESORDIENTI, ESORDIENTI B, PULCINI E PULCINI B:Gironi iniziali

GRAN GALA'-ESORDIENTI, ESORDIENTI B, PULCINI E PULCINI B: Gironi iniziali