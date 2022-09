Carlo Tavecchio sul piede di guerra: «Così le società vanno gambe all'aria»

Una doccia gelata, quella che potrebbe dare il colpo di grazia alle società. Uno degli ultimi provvedimenti a firma del Governo Draghi è quello che di fatto approva la riforma del lavoro sportivo. Peccato che nulla, o molto poco, sia stato recepito da quanto Federcalcio e Lega Nazionale Dilettanti avevano proposto per attenuare quella che potrebbe avere una pesante ricaduta sui club.

La famosa, o famigerata, Legge Spadafora, eredità di uno dei peggiori governi della storia repubblicana, mette sullo stesso piano quelle Associazioni Sportive Dilettantistiche, spesso al limite con quelle che sono in realtà vere e proprie attività commerciali, e le società sportive. In primis proprio le società di calcio che per spirito, attitudine, e volume d'affari, tutto sono meno che alla ricerca del profitto. Semmai, si cerca di tenere i conti in equilibrio come prova a fare un buon padre di famiglia.

In un contesto in cui il caro bollette sta mettendo in ginocchio i club, e dopo due anni praticamente senza attività, dal 1 gennaio dovrebbe entrare in vigore questa nuova tagliola che prevede i versamenti previdenziali a chi percepisce un determinato reddito. In particolare: nulla fino a 5mila euro annui, da 5mila a 15 mila contributi previdenziali, oltre i 15mila contributi previdenziali e ritenute fiscali. Sulla carta dovrebbe in effetti interessare non solo la società ma anche il collaboratore, ma poi sappiamo bene che si finisce sempre per trattare l'importo netto e di conseguenza tutti gli oneri finiscono a carico della società.

Ora, per inciso, è bene dire che non devono essere i collaboratori quelli penalizzati, ma che un provvedimento come questo andava inserito in una riforma più ampia, una riforma che tenesse conto anche delle difficoltà delle società che sono diventate ormai l'anello debole della catena e sulle quali le istituzioni (comuni, regioni, stato) hanno scaricato oneri che invece dovrebbero essere a carico loro. E ci riferiamo in primo luogo all'impiantistica. Com'è possibile, ci chiediamo, che chi svolge una funzione sociale sul territorio debba essere costretta alla manutenzione straordinaria di un impianto sportivo che è proprietà del Comune?

E questo è uno solo dei tanti esempi. Ma la cosa più sconcertante è che la riforma dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2023 ed è proprio su questo che Carlo Tavecchio non riesce a darsi pace: «Come si fa a far partire una riforma nel bel mezzo dell'attività? I bilanci, e di conseguenza gli accordi economici delle società, seguono l'attività sportiva e cioè dal 1 luglio al 30 giugno. Ecco, ad un certo punto interviene una legge dello stato che cambia le carte in tavola. Tutto questo non è accettabile e la regione Lombardia darà battaglia in ogni sede».

Con l'occasione è poi il momento di ritornare a parlare di efficientamento energetico: «Eravamo stati lungimiranti - attacca il presidente Carlo Tavecchio - quando ad inizio mandato avevamo preso contatti con Eni per svolgere un'attività a tappeto su tutti i centri sportivi della Lombardia. All'epoca la LND ci pose dei vincoli insormontabili e ora ne paghiamo le conseguenze. Detto questo abbiamo ripreso in mano il progetto, abbiamo chiesto l'intervento di Fin Lombardia, della Regione Lombardia e del Credito Sportivo affinché le società possano ottenere un credito da spendere per questi investimenti fino a 60mila euro senza garanzie personali».

Dopo due anni di pandemia, una guerra che ha portato i costi dell'energia alle stelle, tutto le società avevano bisogno meno che ulteriori balzelli. Tocca alla politica ora, quella vera, farsi portavoce delle istanze dei club che ancora una volta si vedono calare sulla testa provvedimenti presi da chi non ha mai gestito una società ma pretende di insegnare loro come si deve fare.