Elia Fanelli torna in pista: il compito di risollevare la piazza rossoblù

Una settimana difficile da organizzare e da gestire per tanti motivi. Il Pianezza non sta vivendo un grande momento sportivamente parlando e lunedì 26 settembre è arrivata una scossa inaspettata: Ivan Musso, storica bandiera della prima squadra rossoblù, ha rassegnato le dimissioni subito dopo la sconfitta (la terza consecutiva) contro la Druentina. L’ormai ex tecnico del Pianezza ha valutato come scelta migliore per il gruppo squadra fare un passo indietro, in modo da scuotere un’ambiente che pareva bloccato senza via d’uscita. Pasquale Azzolina, Direttore Generale e deus ex machina della prima squadra del Pianezza, ha iniziato a sondare il terreno...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?