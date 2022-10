Addio a Mario Lucioli, l'ultimo dei grandi segretari del nostro calcio

Da queste colonne siamo i primi a sottolinearlo, anno dopo anno, ma sarebbe meglio dire luglio dopo luglio, quando cioè le società devono sbrigare le questioni burocratiche e i vari adempimenti necessari per iscrivere le proprie squadre ai campionati. È lì che si manifestano i problemi più grandi di segreteria. Questo perché i club, anziché fare la gara ad accaparrarsi i migliori segretari in circolazione, puntano al ribasso, puntano cioè su persone scarsamente professionalizzate e con poca competenza per gestire una segreteria, ma che chiedono quattro soldi.

Uno di questi non è certamente Mario Lucioli che con questa stagione sportiva ha deciso di dire addio al calcio.

«Basta, sono nauseato - attacca così il suo sfogo - nella mia vita non ho mai fatto il medicante, se vuoi che io lavori per la tua società chiedo che ci sia almeno un rimborso spese».

Certo, i bei tempi sono andati, quando cioè alla guida dei club c'erano presidenti - imprenditori che spendevano dei denari ma sapevano anche circondarsi di personale qualificato nelle posizioni apicali.

«Ho lavorato con i migliori presidenti del calcio lombardo – prosegue con una punta di nostalgia - si lavorava sette giorni su sette se si doveva fare, la segreteria era il punto centrale della società, eri coinvolto, ti facevano sentire importante e parte della squadra».

Ora le società sono gestite direttamente dai presidenti (non tutte ovviamente, ma la maggior parte dei casi è così) che si occupano di mercato, segreteria, impianto, squadre, che tendono ad affidare il meno possibile ai collaboratori che quindi non sono mai sul pezzo. Costano poco, sulla carata, in realtà costano molto quando la squadra sta fuori dai regionali perché sbaglia la domanda o perde a tavolino perché fa giocare lo squalificato. Per fare degli esempi concreti.

«Ho lavorato per una società un'intera stagione - continua Lucioli - a giugno ho chiesto al presidente se voleva continuare anche la stagione successiva ma che sarebbe stato opportuno avere almeno un rimborso per quella appena conclusa. Sembrava sorpreso lì per lì poi mi ha chiesto: «Ma quanto ti devo dare»? Non sto a dirti la cifra, ti dico solo che alla fine ha incominciato a darmi rimborsi da 50,00 euro, come fosse una mancia, ho smesso, preferisco stare a casa mia».

Da qui la scelta di mollare tutto, di dire addio al calcio.

«Ma ti pare normale - riprende tutto d'un fiato - che il calcio possa avere un futuro se le società non capiscono che la segreteria va messa al centro? Ti pare normale leggere tutte le settimane sui comunicati multe perché non sanno compilare una distinta? Ti pare normale che nessuno sappia più come funziona il premio di preparazione, sappia fare un ricorso o una pratica tesseramento se va fuori dai canoni? No, questo non è più il mio mondo, non è più il mio calcio».

Peccato. Mario rappresenta non solo l'ultimo dei segretari di spessore che ha avuto il nostro mondo, ma appartiene ad un calcio che ormai non c'è più. E non è una questione di nostalgia, bensì una semplice constatazione. E un movimento che conosce il proprio passato, che ha costruito la storia calcistica di una nazione, difficilmente può costruire un grande futuro.