AIAC-LND, accordo storico: i tecnici esonerati potranno rilanciarsi a stagione in corso

Un giorno storico per tutti i tecnici dilettanti e del settore giovanile. In una delle svolte più importanti degli ultimi anni ottenuta dall'AIAC per gli allenatori del nostro calcio ci sarà una seconda possibilità sportiva a stagione in corso, nel caso in cui arrivi un esonero da parte della società.

Infatti, a partire da questa stagione, gli allenatori e le allenatrici esonerati prima del 30 novembre (in questo caso del 2022) potranno tesserarsi e svolgere attività presso una seconda società, a condizione che la suddetta partecipi a un girone diverso dalla squadra con cui si ha iniziato la stagione o a un campionato diverso in caso ci sia un solo girone nello stesso.

Fondamentale specificare che ciò decade in caso di dimissioni da parte dell'allenatore.

I L C AMBIO DI ROTTA

Nel Comunicato Ufficiale numero 108 pubblicato dalla LND tutti i dettagli legati alla grande novità legata agli allenatori, che adesso potranno vivere la propria stagione in un modo decisamente diverso. Niente più ansie nell'iniziare un'avventura su una panchina con il rischio che finisca subito e di rimanere un anno "fermi" e anche più possibilità di scelta da parte delle società che hanno deciso di cambiare prima del tempo. Ci sono però dei fondamentali dettagli che non vanno trascurati: prima di tutto il limite del 30 novembre, che quindi fa decadere la nuova norma per tutti i tecnici esonerati dal 1 dicembre in avanti, e anche l'esclusione dalla stessa norma dell'attività giovanile di base (la Scuola Calcio, ndr), onde evitare possibili ripercussioni sui bambini delle singole società. La novità legata agli esoneri dei tecnici, nonostante entri in vigore da subito, verrà aggiunta nei prossimi Comunicati numero 1, a partire dalla stagione 2023/2024.

Ci sono quindi delle grosse novità per gli allenatori che pensavano di aver già finito la propria stagione dopo l'esonero già comunicatogli dalla società. Ciò vale per Stefano Guidoni, esonerato dall'Accademia San Mauro/AS Torino Calcio lunedì 10 ottobre e che invece potrà allenare sia nel Settore Giovanile che in un'altra prima squadra, seppur non nel girone B di Eccellenza (dove è iscritta la società di Benedetto e Bonacina). Discorso analogo per Alessandro Giraulo, ex tecnico del Vigliano (Promozione A); Vincenzo Pastore, ex tecnico del San Giacomo Chieri (Promozione D) e Mino Giuliani, ex tecnico dell'Orbassano (Prima Categoria girone E). Tutti e tre sono stati esonerati e non potranno allenare nei gironi in cui hanno già allenato.

LE PAROLE DI SEBASTIANO FILARDO

Chi ha lottato a lungo per ottenere questa importante svolta regolamentare è sicuramente Sebastiano Filardo, presidente dell'AIAC Piemonte e Valle d'Aosta, tra i grandi promotori ed entusiasta dell'importante novità. «Una decisione epocale, una pietra miliare per gli allenatori - sottolinea Filardo - L’accordo siglato tra l’Associazione allenatori e la LND rappresenta davvero un traguardo e un obiettivo importante per tutti i tecnici che allenano dalle prime squadre al settore giovanile. Dare la possibilità ad un allenatore, esonerato entro il 30 novembre, di non buttare la stagione e al tempo stesso fatto in una maniera regolamentata e disciplinata dai regolamenti, rappresenta un passo avanti storico per tutto il movimento».

«Ci sono poi altre due importanti novità - spiega Filardo - Prima di tutto è aumentato il massimale nell'accordo economico per gli allenatori del Settore Giovanile da 2500 euro a 3500 euro, mentre nei prossimi Comunicati la dicitura "Allenatore Squadre Minori" verrà sostituita con "Allenatore Attività di base", onde evitare confusioni».

«Sarà possibile infatti - prosegue Filardo - Tesserarsi per un’altra società e allenare. Le condizioni per poterlo fare è quella che la nuova squadra per cui il tecnico si tessera, non sia dello stesso girone o che vada in squadra partecipante ad altro campionato. Se un tecnico è esonerato in una squadra di Eccellenza girone B, potrà allenare in Eccellenza, ma nell’altro girone, oppure in qualsiasi altro campionato LND, sia prima squadra che settore giovanile. La specifica riguarda gli allenatori esonerati e non dimissionari: tutti questi accorgimenti sul mutamento del girone o del campionato servono per non generare possibili migrazioni o interferenze sull’organico della squadra. Si precisa poi - conclude Filardo - che l’eventuale accordo economico sottoscritto dal tecnico poi esonerato, decade nel momento in cui il tecnico si tessera per il nuovo club». Il tecnico esonerato potrà richiedere quanto eventualmente dovuto dalla vecchia società, fino al giorno in cui il tecnico si tessererà per la nuova realtà.

Filardo conclude poi con una stoccata a chi pensa che l'AIAC tuteli solamente gli affiliati: «Questo traguardo l'abbiamo ottenuto per tutti. L'AIAC viene accusata di essere una casta, che lotta solo per gli associati, questa è la conferma che lavoriamo per il bene di tutti gli allenatori. Questo è un traguardo raggiunto grazie allo sforzo di tutto il Piemonte e di Christian Mossino, che ha potuto portare la nostra voce in sede a Roma. Noi come AIAC Piemonte/Valle d'Aosta, con i nostri 1800 associati, siamo una delle realtà più importanti in Italia e siamo contenti di aver dato un forte contributo a questa riforma».