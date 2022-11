Quella volta che litigammo con Mario Oddoero, dirigente per bene del calcio Pinerolese

Un anno fa, e più precisamente il 3 novembre del 2021, moriva Mario Oddoero. Storico dirigente del Pinerolese Mario aveva legato la sua storia calcistica negli ultimi anni al San Secondo dove, con il presidente Simone Barison, aveva contribuito alla crescita del club in maniera determinante.

Avevamo conosciuto Mario nel 1995, quasi trent'anni fa, e non di rado ci si sentiva per confrontarsi su come evolveva il calcio non senza una punta di amarezza. Era nata, in maniera semplice, una piccola amicizia confrontandosi proprio sul mondo di intendere il nostro mondo.

Infatti, la prima volta che entrammo in contato, fu una lunga litigata, prima telefonicamente e poi di persona, sul nostro modo di portare avanti la linea editoriale sulla Scuola calcio. Fu tra i primi che ci negò, inizialmente, i risultati perché, sosteneva, poi mi fate litigare con le famiglie. All'epoca era il Direttore Sportivo del Chisone e credeva fermamente in quello che faceva e metteva avanti prima di tutto il bene dei suoi bambini.

Una settimana dopo eravamo sul suo campo a spiegargli che in fondo la vedevamo allo stesso modo, solo con angolature diverse, che nascondere una cosa che è alla luce del sole non serve a fare il bene di nessuno, che per migliorare il mondo del calcio giovanile e dilettantistico dovevamo semmai non mettere sullo stesso piano il peso del risultato e il valore di una partita di calcio che, in particolare nella Scuola calcio, deve essere prima di tutto gioia per i ragazzi.

Alla fine si convertì e noi gli dimostrammo che avevamo la sensibilità per capire cosa andava messo in luce, e non era il risultato, e cosa invece meritava di essere spiegato, diffuso, fatto conoscere. Ecco perché, pur non frequentandoci assiduamente, era nata un'amicizia spontanea. Era un uomo genuino, di valore e di valori, e ci piace ricordarlo così.