Dilettanti, Under 19 e Under 18: tutte le anticipazioni del giornale del 7 novembre

Sul giornale in edicola da lunedì 7 ottobre, disponibile anche in versione digitale consultando l'apposita parte del nostro portale web, ben 13 pagine incentrate sul calcio giocato con la nuova giornata dei campionati di Serie D, Under 19 Nazionale, Eccellenza, Promozione, Under 19 Regionale e Under 18 e una dedicata a storie e news.



LE ANTICIPAZIONI

SERIE D

La Folgore si inceppa sul più bello;

si inceppa sul più bello; Prima gioia Torri , il Villa Valle vola;

, il vola; Il QR-Code della sfida tra Varesina e Lumezzane ;

della sfida tra e ; Il QR-Code delle statistiche del girone;

delle statistiche del girone; La Top 11 del girone;

del girone; I tabellini e la classifica della decima giornata di campionato.

UNDER 19 NAZIONALE

Fasan-Arfan , l’è un gran cancan;

, l’è un gran cancan; Castanese ora sei fuori dal tunnel;

ora sei fuori dal tunnel; Il QR-Code della sfida tra Brusaporto e Villa Valle ;

della sfida tra e ; Il QR-Code delle statistiche di categoria;

di categoria; La Top 11 di categoria;

di categoria; I tabellini e la classifica della nuova giornata di campionato.

ECCELLENZA

Galtarossa : è un inizio di campionato indiavolato;

: è un inizio di campionato indiavolato; Da Vibo a Losanna , il viaggio di Cutuli : «Felice alla Base , è una grande realtà»;

a , il viaggio di : «Felice alla , è una grande realtà»; Il talento Vaccarella corre veloce: «Ringrazio tutti, qui mi sento a casa»;

corre veloce: «Ringrazio tutti, qui mi sento a casa»; Ancora Romano ! Oltrepò ko, stop Club Milano ;

! ko, stop ; Gerosa dal dischetto, Vis Nova ripresa alla fine;

dal dischetto, ripresa alla fine; Dall’ictus al campo: ora Conti è tornato;

è tornato; Out Belingheri , crisi Olginatese ;

, crisi ; I QR-Code delle sfide Calvairate-Accademia Pavese e Tritium-Forza e Costanza ;

delle sfide e ; I QR-Code delle statistiche dei gironi;

dei gironi; La Top 11 dei gironi A e B;

dei gironi A e B; I tabellini e la classifica della dodicesima giornata di campionato.

PROMOZIONE

Manita Saronno , Meda da incubo;

, da incubo; Cas-Baranzatese : definito il recupero;

: definito il recupero; Good Vibe ’s Todeschini , giù il Lissone ;

’s , giù il ; Ferite Calolziocorte , rammarico Galbiate ;

, rammarico ; Il Segrate cade in piedi grazie a Gatti ;

cade in piedi grazie a ; Marcarini deluso: un gol in due gare;

deluso: un gol in due gare; Casteggio forza 10: squadra superlativa;

forza 10: squadra superlativa; Ancora Di Miceli , derby al Vighi ;

, derby al ; Il QR-Code della sfide FBC Saronno-Meda , Concorezzese-Cavenago , CG Bresso-Paullese e Assago-Rozzano ;

della sfide , , e ; I QR-Code delle statistiche dei gironi;

dei gironi; La Top 11 dei gironi A, B, E ed F;

dei gironi A, B, E ed F; I tabellini e la classifica della decima giornata di campionato.

UNDER 19 REGIONALE

Casal-Vogherese , è replay;

, è replay; Grassi e Noiosi fanno tutto da soli;

e fanno tutto da soli; Panzani , triplo gioiello e poi poker;

, triplo gioiello e poi poker; Il film del Girone A: Solbiatese al top, il Morazzone cade;

al top, il cade; Il film del Girone B: Villa a digiuno, aggancio Calvairate ;

a digiuno, aggancio ; Il film del Girone C: ribaltone a Cisano , impresa Pozzuolo ;

, impresa ; Il film del Girone E: Rozzano di misura, Schuster dilagante;

di misura, dilagante; Il QR-Code delle sfide Ardor Lazzate-Morazzone , Manara-Tritium , Cisanese-Lemine Almenno e La Spezia-Club Milanese ;

delle sfide , , e ; Il QR-Code delle statistiche di categoria;

di categoria; La Top 11 dei gironi A, B, C ed E;

dei gironi A, B, C ed E; I tabellini e la classifica dell'ottava giornata di campionato.

UNDER 18 REGIONALE