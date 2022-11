Dal "grande inganno" del 2012 al ritorno dei 13 consiglieri

È stato uno dei momenti più bui della storia calcistica sportiva del Comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta. Le elezioni del 2012 che dovevano stabilire chi avrebbe dovuto governare la regione nei quattro anni successivi, quando a sfidarsi furono Ermelindo Bacchetta, da una parte, e Chiaffredo Gallo dall'altra. Una storia che merita di essere ricordata adesso che Mauro Foschia, attuale presidente del Comitato, si appresta a riportare a 13 il numero dei componenti del Consiglio direttivo. Perché se oggi la regione ha un Consiglio direttivo composto da soli 7 consiglieri è frutto di quelle elezioni.

È una storia triste, una storia in cui la sete di potere prese il sopravvento a scapito del bene comune. Qualcuno, mettendo nero su bianco in una lettera che conserviamo gelosamente, mise anche in dubbio la correttezza dell'Assemblea stessa. Noi non lo sappiamo se ci furono irregolarità, e non avendo prove concrete ci limitiamo a raccontare i fatti. Lo facciamo perché per costruire il futuro bisogna sapere da dove arriviamo nella speranza che i presidenti di società, e i dirigenti, ritornino ad essere parte attiva della vita politica della Lega Dilettanti, come era un tempo, e non "carne da cannone".

La campagna elettorale del 2012 fu piena di tensioni, feroce, si arrivò anche allo scontro fisico. Chiaffredo Gallo arrivava da quattro anni di consiglio in cui di fatto Ermelindo Bacchetta lo aveva tradito politicamente e messo fin da subito ai margini. In politica il tuo primo nemico non è colui che ti sta di fronte, ma colui che siede al tuo fianco. E Bacchetta, che politicamente era un fuoriclasse, applicò la regola in maniera ferrea.

Per comprendere come si arrivò a quell'appuntamento bisogna però fare un passo indietro, al 2008, quando cioè Giovanni Inversi, all'epoca presidente del Comitato regionale, era stato inibito a 10 mesi per un storiaccia che lo aveva visto coinvolto, neanche tanto marginalmente, sulla gestione dei fondi che la regione Valle d'Aosta elargiva a favore delle società valdostane. Non che lui intascasse i denari, sia chiaro, ma era un gestione per lo meno allegra. A subentrare a Inversi fu il vice presidente vicario Ermelindo Bacchetta. Bacchetta, statuto alla mano, dovette convocare l'Assemblea elettiva affinché le società potessero scegliersi un nuovo presidente e qualcuno stava affilando le armi, tra questi l'ex presidente del Pinerolo e direttore generale della Pro Vercelli Chiaffredo Gallo.

Prima delle elezioni del 2009 però, per evitare che scendesse in campo, Bacchetta fece una promessa a Gallo e cioè che lo avrebbe nominato vice presidente vicario. «Io abito a Ornavasso - disse - e sono ancora attivo sul lavoro, tu sei praticamente in pensione e molto più vicino di me (geograficamente, visto che Gallo abita vicino a Pinerolo, ndr) al Comitato regionale. Non ti candidare, non spacchiamo la regione, io faccio il presidente, tu candidati con me e al primo Consiglio direttivo tu farai il vicario e insieme porteremo avanti la regione». Queste in sintesi le parole di Ermelindo fatte in un ristorante di Torino in corso Regina Margherita 228. A sentirle fummo in due, oltre a Chiaffredo Gallo era presente anche chi scrive che aveva organizzato l'incontro. Al primo consiglio direttivo Bacchetta nominò, ovviamente ignari delle promesse elettorali, Eudo Giachetti vicario e Christian Mossino vice presidente.

È la politica bellezza, direbbe qualcuno, ed è quello che succede anche ai giorni nostri. Gallo, che nella vita calcistica aveva un passato di giocatore simbolo, dove i valori della lealtà sportiva erano al primo posto, ci rimase male. Forse ci saremmo rimasti male anche noi, stava però imparando a conoscere che cosa significava essere parte attiva di una politica che andrebbe buttata a mare e rivoltata come un calzino, ma le regole erano e sono ancora queste. In discussione non sono però i valori di Bacchetta che in tutto il suo percorso di politico e di sportivo ha dimostrato di essere uomo solido di non avere interessi personali se non la passione politica. In discussione sono semmai i nostri valori di elettori. Vogliamo dare delle deleghe in bianco? Vogliamo continuare con il solito "sono tutti uguali"? I risultati sono questi, vince una certa politica.

Ma torniamo al 2012, è tempo di Assemblea elettiva. La partita è tirata, i numeri sono in bilico, la vittoria non è scontata. E infatti si decide sul filo di lana. La comunicazione istituzionale del Comitato regionale di quella sera, 1 dicembre 2012 recita: Bacchetta eletto con 310 voti, Gallo 247 non eletto. CONSIGLIERI: Eudo Giachetti (267), Silvano Maccario (262), Giovanni Mantelli (261), Pietro Governa (259), Giuliano Marchiori (257), Giulia Margaroli (256), Melchiorre Marrazza (256). Non eletti causa 55% non raggiunto: Christian Mossino (268), Sergio Ramazzotti (266), Pierino Baino (266), Giuseppe Chiavassa (265), Giuseppe Briarava (261).

Non eletti: Maurizio Martino (210), Roberto Gagna (207), Gianni Baldin (204), Roberto Finotto (201), Giuliano Ciravegna (201), Gualtiero Miglio (199), Paolo Forte (197), Luciano Borghesan (196), Giancarlo Brazzelli (196), Franco Gemme (195), Gianni Ventura (188), Franco Godio (186), Giovanni Rabaglino (177). Ma davvero non erano stati eletti? O si trattò di una comunicazione propinata a regola d'arte? Quella che oggi chiameremo fake news?

Perché su una sola cosa si ha certezza e cioè che in effetti Mossino, Ramazzotti, Baino, Chiavassa e Briarava non erano stati eletti in quanto, essendo loro al terzo mandato, dovevano raggiungere il 55% dei voti, non avendolo raggiunto erano fuori. Ma gli altri no. Da Martino (210) a Miglio (199) avevano conquistato il diritto a far parte del Consiglio direttivo perché 13 erano i posti disponibili. E qui entrano in ballo due cose. La prima, ed è una critica, tu non puoi partecipare ad una competizione senza conoscere le regole. Il gruppo guidato da Chiaffredo Gallo aveva sicuramente le competenze per guidare la regione, calcisticamente avrebbe fatto grandi cose, ma su questo aspetto dimostrò grandi lacune. Non seppero fare un ricorso efficace all'Assemblea e nei giorni successivi si persero a rincorrere voci inaffidabili anziché delegare un avvocato competente in materia.

Lo stesso Bacchetta era in un momento di impasse, a soccorrerlo furono gli azzeccagarbugli: «fai una delibera, che la Lega Dilettanti ti approva subito, porta il Consiglio direttivo a 7 e il gioco è fatto. Quelli che tu chiami non eletti, ma che in realtà avrebbero diritto a sedere in consiglio, non potranno fare altro che prenderne atto e tu potrai continuare il tuo regno». E questo avvenne. Da 13 consiglieri si passò a 7. Restavano da tacitare i furiosi non eletti della propria lista, ma questo fu un gioco da ragazzi, vennero tutti nominati Delegati provinciali. E lì per lì fu una buona idea, ma i conti non si fanno senza l'oste e per Bacchetta quella scelta fu esiziale perché quattro anni dopo quegli stessi Delegati si resero conto dell'inadeguatezza di come veniva gestito il Comitato regionale e si rivoltarono.

Il resto è storia più recente. Nel 2016 Christian Mossino ha cercato di ricostruire buona parte di quel gruppo che era stato ingiustamente estromesso, nella tornata elettorale Bacchetta venne seccamente battuto. Entrarono quindi Miglio e Baldin, altri, come Roberto Gagna, avevano nel frattempo abbandonato il calcio e preferito non rientrare. La delusione era stata troppo grande. Le contese elettorali sono sì il sale della democrazia ma nel calcio non è la stessa cosa. Alla fine si disperdono risorse, in termini di dirigenti, che invece potrebbero contribuire a fare crescere l'intero movimento.

Nel frattempo, numero uno della regione è diventato Mauro Foschia. Nel 2012 fece la differenza perché con i suoi 35 voti del calcio a 5 fu l'ago della bilancia nella contesa. Ed è lui che ha scelto di riportare il gruppo dei consiglieri da 7 a 13. Scelta elettorale in previsione futura? Forse sì, forse no. Foschia è una scoperta continua da quando è diventato presidente, in positivo, quindi potrebbe anche essere semplicemente perché vuole dare una maggiore rappresentanza ai territori fuori Torino. Lo dirà il tempo. Per adesso non possiamo che accogliere con favore questa scelta perché va a sanare una ferita che era aperta da dieci anni.